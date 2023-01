Qué hacer en Málaga este sábado 14 de enero

Mucho teatro para estas primeras semanas del año 2023 en la provincia, también música y muchas ganas de escucharla por parte de la ciudadl, con varios conciertos sold out. Aquí van algunos planes que hacer en Málaga este sábado 14 de enero (things to do in Málaga, para turistas), con propuestas diversas y entretenidas para amenizar la tarde si es que no tienes ya algo fijado. Toma nota.

Agenda cultural del sábado 14 de enero

Visita guiada a la Catedral de Málaga. ¿Quieres conocer los orígenes de la Catedral de Málaga y cómo se conserva lo que fue la antigua Mezquita Mayor. Con esta visita guiada de Cultopía profundizarán en las diferentes etapas constructivas y por qué se quedó sin terminar. Requiere reserva de plazas (en info@cultopia.es o 692 717 612) y tiene un coste de 10 euros.

¿Y esas plumas? Isabela Méndez Erminy es la cuentacuentos encargada de hacer disfrutar a los niños en el MIMMA este sábado 14 de enero (12:00 horas) con historias sobre América Latina. El espectáculo cuesta 5 euros e incluye la visita al museo. Imágenes, títeres y música para hacer transportar a los más pequeños.

¡Digo lo bien! Este espectáculo musical tira del humor absurdo y la improvisación para hacer disfrutar al público a través de varios estilos musicales. ¡Digo lo bien! son muy malagueños, como pueden comprobar con temas como Oda al campero o Johnny Pescaíto Frito. Actúan a las 12:30 horas en La Cochera Cabaret, con entradas desde 10 euros.

Picasso en Familia. Todos los sábados de septiembre a junio, en el Museo Casa Natal Picasso, tiene lugar una propuesta lúdica y formativa diferente y diversa sobre la creatividad del artista malagueña. Está orientado a familias, para menores de entre 3 y 12 años. El horario es de 11:00 a 12:30 y, pese a ser gratuito, requiere inscripción previa antes de cada viernes mediante su dirección de correo (mediacion.mcnpicasso@malaga.eu).

De flor en flor. "En un atardecer de invierno, una niña regresaba a su casa. Pero el frío y el viento se lo impedían sin aliento. Desde bien arriba, alguien la observaba", relata esta obra musical gratuita de la Compañía de Danza Fernando Hurtado, que este sábado 14 de enero se puede disfrutar en el Parque de Martiricos, en Palma-Palmilla, desde las 12:30 horas.

Visita guiada al Cementerio Histórico San Miguel. Esta visita, de carácter gratuito, explora el origen, la construcción, y la evolución de este camposanto durante los últimos dos siglos, sus obras arquitectónicas y sus personajes más destacados. Se requiere inscripción previa vía WhatsApp (676 21 04 77).

Ruta por Málaga de la Edad Moderna. Otra visita guiada de la mano de Cultopía, ésta nocturna y en la que se repasan aspectos menos conocidos de la vida cotidiana en la Edad Moderna de Málaga, una época donde se regulaban las mancebías, la prostitución estaba permitida, las hechiceras comerciaban con magia y la Inquisición trataba de mantenerlos a raya. Requiere reserva de plazas (en info@cultopia.es o 692 717 612) y tiene un coste de 10 euros.

Los tres cerditos y el lobo feroz. Esta reinterpretación de la fábula de Los tres cerditos hará las delicias de los más pequeños este sábado en La Caja Blanca de Teatinos. ¿Cómo harán frente los tres cerditos al lobo feroz? Quedan aún entradas, a 10 euros las anticipadas y 12 las que no.

Sopla! Este espectáculo circense llega al Teatro Cánovas este próximo sábado, aunque contará con otro pase el domingo. Bajo la dirección de Greta García y Daniel Foncubierta, este espectáculo explorará las limitaciones propias del ser humano y sus sensaciones más desconcertantes. "Sopla! es un estado, es una atmósfera, es un líquido rosa, es confeti", afirman. Las entradas, desde 8,35 euros.

Una hermana para tres hermanos. El humor más malagueño en esta obra teatral de Álvaro Carrero con Pablo Puyol, Virginia Muñoz, Noemí Ruiz y Miguel Ángel Martín como protagonistas. La herencia del padre fallecido y la aparición de un cuarto hermano, píldoras de este espectáculo que comienza este sábado a las 19:00 horas. Quedan muy pocas entradas.

Las guerras de nuestros antepasados. Uno de los platos fuertes de este 40 Festival de Teatro de Málaga, con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso en la interpretación y Eduardo Galán a los mandos de esta adaptación de Miguel Delibes que dirige Claudio Tolcachir. A lo largo de siete noches, el recluso Pacífico Pérez irá recordando su vida guiado por las preguntas del doctor Burgueño, médico del sanatorio penitenciario donde está internado. Sesión a las 20:00 horas en el Teatro Cervantes, con entradas desde 11 euros.

El Verdugo. Esta adaptación con marionetas de la película de Luis García Berlanga corre a cuenta de Ángel Calvente, que dirige esta nueva obra que aterriza en el Teatro del Soho. José Luis, que trabaja en una funeraria, conoce a Amadeo, verdugo de una prisión. Ahí comienza su historia. Este sábado, sesión a las 20:00 horas, entradas, desde 22 euros.

Sí, a todo. Abel Mora y Maka Rey interpretan Sí, a todo, de Antonio Álamo, una historia propia de Abel Mora que interpreta él mismo en sus carnes. Un día todo se tuerce... Este sábado a las 20:00 horas en el Teatro Echegaray, con motivo del 40 Festival de Teatro de Málaga. Entradas desde 18 euros.

¡El último que apague la luz! Comedio surrealista, escrita y dirigida por Antonio Ozores e interpretada por Emma Ozores y Rubén Torres que llega este sábado al Teatro Municipal Villa de Torrox a las 20:00 horas. Entradas desde 5 euros.

Ojete Calor. ¿Has oído hablar del subnopop? Es el estilo musical de Carlos Ojete y Aníbal Calor, con Ojete Calor, el dúo de temas como Viejoven, Tonta gilipó, Vete a tu casa o Cuidado con el cyborg. Llegan este sábado a la Sala París 15 a las 21:30 horas. Entradas desde 22 euros.

Antonio González & Arturo Serra Quintet. La Asociación Cultural Ronda - Jazz trae a Antonio González y Arturo Serra Quartet este sábado a las 23:00 horas.