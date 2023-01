11 planes que hacer en Málaga este viernes 13 de enero

Primer viernes del año 2023 con cierta normalidad. Dejamos atrás la Navidad y la oferta cultural de la provincia vuelve por sus fueros. Si no sabes qué hacer en Málaga este viernes 13 de enero (things to do in Málaga, para turistas), aquí van algunas propuestas que te pueden interesar, desde conciertos o obras teatrales a visitas guiadas que ofrecen una Málaga distinta, diferentes y divertida.

Agenda cultural del viernes 13 de enero

De flor en flor. Dentro del marco del 40 Festival de Teatro... en tu zona tendrá lugar este viernes 13 de enero en el Parque Virgen de las Cañas del Puerto De la Torre la obra De flor en flor de la Compañía Fernando Hurtada a las 17:00 horas. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Inma Montalvo y Fernando Hurtado interpretan esta obra de danza teatral.

Visita teatralizada al Cementerio Inglés. Dos pases, a las 18:30 y 20:30 horas, para esta visita teatralizada al Cementerio Inglés de Málaga que, además de recorrer y descubrir sus rincones, escucharás historias sobre personajes como Robert Boyd, el capitán Kritschman o Mary Ann. La entrada cuesta 15 euros y requiere reserva de plaza al teléfono 633 585 475.

Una hermana para tres hermanos. Tras cerrar ciclo con Un secreto a voces, Álvaro Carrero apuesta ahora por esta comedia y cuenta de nuevo con los malagueños Pablo Puyol, Virginia Muñoz, Noemí Ruiz y Miguel Ángel Martín para Una hermana para tres hermanos en La Cochera Cabaret. Desde las 19:00 horas, risas aseguradas con la herencia de su difunto padre en juego. Entradas desde 13 euros.

María Esther Quartet. El cuarteto de saxofonista María Esther actúa este viernes en el Centro Cultural Villa de Nerja desde las 20:00 horas. Ilia Alabuzherv al contrabajo, Juanma Nieto a la batería y Sergio Osorio al piano harán las delicias del público con sus melodías. Entradas desde 13 euros.

El Verdugo. Tras Godspell llega al Teatro del Soho El Verdugo, una adaptación en teatro de marionetas de la película del director Luis García Berlanga. Ángel Calvente está a los mandos de esta producción que tiene lugar este viernes a las 20:00 horas. Entradas desde 22 euros.

El sueño de la razón. Dentro del 40 Festival de Teatro de Málaga, este viernes 13 de enero luce El sueño de la razón en el Teatro Cervantes. La pérdida de la razón y un desenfoque del pensamiento son pilares de esta obra adaptada y dirigida por José Carlos Plaza que dura algo más de una hora y media. Ana Fernández y Chema León Kent el reparto. Entradas, a precio único, por 30 euros.

Lyribélula: crisálida en 3 arias. Esta premiada obra llega al Teatro Echegaray con motivo del 40 Festival de Teatro de Málaga. Dirige Amparo Nogués pero la idea, dramaturgia e interpretación corre a cuenta de Zelia Lanaspa. Entradas por 15 euros.

Rufus T. Firefly y Ballena. El nuevo indie rock de Rufus T. Firefly llega a la Sala Trinchera este viernes, lo hacen acompañados de Ballena como artista invitado, en un concierto que arranca a las 21:00 horas y que cuenta con entradas por 19,80 euros.

Solo los valientes. La improvisación es la base de Solo los Valientes, un espectáculo teatral en el que el público marca el rumbo y desafía a los actores y actrices de IMPROV. Cada show es único con respecto al anterior, este viernes a las 22:00 horas en La Cochera Cabaret, el siguiente. Entradas desde 10 euros.

Mía Turbia. Concierto de punk del grupo Mía Turbia en la Sala Velvet este viernes desde las 22:00 horas. Presentan su LP El Camino con guiños para fans de Danny Elfman, los Chichos, Motorhead o las Grecas. Entradas desde 8,14 euros.

Morgan. La banda madrileña Morgan presenta The River, su tercer álbum, este viernes en la Sala París 15. Apertura de puertas desde las 21:00 horas y entradas desde 28,60 euros.