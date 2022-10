Llega noviembre a la ciudad y la oferta cultural sigue muy viva en la ciudad. Si no sabes qué hacer en Málaga este viernes 4 de noviembre (things to do in Málaga, para turistas) te proponemos algunos planes que puedes hacer este este día con mucha presencia del jazz en la provincia y sin olvidar los ya habituales espectáculos teatrales, musicales y conciertos.

Agenda cultural viernes 4 de noviembre

Festival Abierto de Jazz Málaga. Del 3 la 6 de noviembre se celebra en Málaga el Festival abierto de Jazz de Málaga con motivo del 50 aniversario del debut del flautista y saxofonista Jorge Pardo. Serán más de 40 conciertos por las calles, plazas, hoteles y restaurantes de la ciudad, que irán en paralélelo con el Festival Internacional de Jazz de Málaga. En la Plaza de la Merced se instalará el Escenario Cervezas Alhambra, donde habrá más acción de todos. Para el viernes hay programados casi una decena de actuaciones que puedes consultar en su web: abiertojazz.com

Godspell. El musical de Antonio Banderas y Emilio Aragón tiene este viernes 4 de noviembre su segunda jornada, una de las grandes citas culturales de Málaga estos días. Ambos creadores reinterpretan esta obra en la que narran la historia de un joven compañía de teatro que interpreta su obra ante el público. Las entradas de Godspell en el Teatro del Soho van desde los 24 a los 64 euros y están volando.

Red Friday. Como cada viernes de cada mes regresa a La Térmica este festival de actividades culturales y espacio para artesanos y pequeños negocios de la provincia, donde se pone en valor el arte contemporáneo, el diseño de artistas, productores, creadores y empresas que basan su día a día en el fomento de las nuevas tendencias. Como siempre, la entrada es libre desde las 18:00 horas, hasta completar aforo, hasta las 0:00. Entre las actuaciones de este viernes están Cori Matius, Jordana B, The Mary Onettes y Tú peleas como una vaca.

Bacanal. Circo, teatro y cabaré, todo junto en una coctelera y sale Bacanal, la última creación del Circo de los Horrores que para en el Recinto Ferial de Málaga estos días. "Cuenta la leyenda que Lucifer, maestro de ceremonias, ofrece a los humanos una noche de excesos, lujuria y placer a cambio de su alma", es parte de la sinopsis de este espectáculo de Suso Silva. Las entradas se están agotando muy rápido y van desde los 29 a los 65 euros. Para la sesión de este viernes ya han volado, pero puedes adquirir de otros días a través de su página web.

Don Juan Tenorio. En el Cementerio Inglés de Málaga siguen llevando a otro nivel la obra de Don Juan Tenorio. "José Zorrilla escribió el Don Juan Tenorio en una noche de insomnio, y posteriormente tardó 21 días en perfeccionarlo, nada más. Esta es la historia original, de donde partió la gran aventura de don Juan, don Luis y doña Inés. Con todos sus versos, con toda su intriga, con toda su historia...", narra la sinopsis. Consulta entradas y horarios.

La Filarmónica frente al mar. El Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga, cerca de la playa de la Misericordia, acoge el Ciclo XI La Filarmónica Frente al Mar donde este viernes la directora Maria Sydor, desde las 19:00 horas, dirigirá dos partes con la Orquesta Filarmónica de Málaga. Las entradas general, 15 euros; la reducida, 10.

36 Festival Internacional de Jazz. Del 3 al 9 de noviembre arranca en Málaga la trigésima sexta edición del Festival Internacional de Jazz en el Teatro Cervantes. En concreto este viernes actúa desde las 20:00 horas el premio Málagajazz, la japonesa Hiromi, pianista y compositora de élite. Su energía creativa abarca y eclipsa los límites del jazz. Las entradas, entre 15 y 45 euros.

Noches de Astronomía. Una vez al mes, el Centro de Ciencia Principia organiza sus Noches de Astronomía con la colaboración de la Agrupación Astronómica de Málaga Sirio en la que se hará una observación astronómica y se hará una proyección en directo explicada en detalle de la Luna. La actividad es gratuita pero se ha de reservar la plaza y es por orden de solicitud a través de su web.

Sombra doble. La banda malagueña Sombra Doble llega a la Cochera Cabaret con su nuevo espectáculo y de tributo al indie español. Hits de bandas como Izal, Vetusta Morla, Leiva, Miss Caffeina, Supersubmarina, Iván Ferreiro, Lori Meyers, Carlos Sadness, Rigoberta Bandidini, Ginebras, Viva Suecia, Ladilla Rusa, Cupido o Veintiuno sonarán desde las 22:00 horas. Las entradas, a 10 euros las anticipadas y a 13 en taquillas.