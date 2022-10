10 planes que hacer en Málaga este viernes 28 de octubre

¿No tienes plan para este viernes 28 de octubre en Málaga? Te ofrecemos 10 alternativos que se puede realizar en este arranque del fin de semana en la provincia, especialmente en el centro de la capita. La música y el teatro llegan con fuerza en este final de mes, con un par de festival que harán las delicias de los amantes del pop, el indie y los nuevos sonidos, así como obras de calado nacional. Es por eso que si no sabes qué hacer en Málaga este viernes 28 de octubre (things to do in Málaga, para turistas), toma nota de estas actividades, algunas de ellas completamente gratis.

Agenda cultura del viernes 28 de octubre

Bacanal: Circo de los horrores. Vuelve a Málaga, al Recinto Ferial de Málaga, uno de los mayores espectáculos que aúna teatro, circo, danza y música, Bacanal, el Circo de los horrores. "Es un show único, irreverente y sensual, que llega para avivar los instintos más básicos del ser humano, sus deseos más ocultos y dar rienda suelta a los placeres más carnales", remiten desde la organización de este cabaret que arranca sus pases en Málaga este viernes a las 18:45 (éste ya agotado) y a las 22:00 horas pero que se extenderán hasta el 13 de noviembre. El precio de las entradas, entre los 19 y los 65 euros según la zona. Recordamos que este espectáculo no tiene permitido el acceso a menores de 16 años.

Festival: Suena el Botánico 2022. Vuelve el festival Suena el Botánico con otra edición cargada de la música emergente más local del panorama. Al igual que ediciones anteriores, este festival celebrado en el Jardín Botánico Histórico La Concepción acoge a artistas locales y alguna que otro nacional durante tres días, del 28 al 30 de octubre, en un entorno y paraje sin parangón en Málaga. Cuentan con los ya habituales foodtrucks y una zona de mercadilla también con artistas locales. Las entradas se pueden adquirir tanto general para los tres días a 32,58 euros como por día, a 17,31. Anadie, Cravat, Gamada, Monteavaro, Polarnova o Yawners son algunos de los que lucen en el cartel.

Cuarteto de arpas de Málaga. Este viernes 28 de octubre tiene lugar en el Auditorio del Museo Picasso un concierto del Cuarteto de Arpas de Málaga, a su vez una actividad solidaria en beneficio para Plántate por Honduras. Con dos pases, a las 18:00 y 20:00 horas, los arpistas Lidia del Río de Miguel, María Jesús Bedoya Ruiz y los hermanos Tibor y Thaïs Tejeda del Río interpretaran un programa cargado de música hispanoamericana. Las entradas, por sólo 5 euros.

Coro Conservatorio Martín Tenllado. Dentro del ciclo Pinceladas Musicales del Museo Carmen Thyssen de Málaga se organiza este concierto gratuito hasta completar aforo (19:00 horas) del coro joven del Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado con un programa de cinco pieza bajo la dirección de Manuel Jesús Sanchidrián y con Miguel Ángel Latorre al piano.

Diego Valdivia. Diego Valdivia interpreta este viernes 28 de octubre en el Centro Cultura Villa de Nerja un concierto de piano de cola acompañado de otros instrumentos con composiciones propias inspiradas por la pandemia, el amor y la igualdad, entre otros temas. La Academia de Daniel Romero le acompañará al baile. Las entradas del espectáculo, a 13 euros.

Benalfest. El festival de música de Benalmádena, Benalfest, arranca este viernes 28 con dos conciertos de primer nivel como son Shinova y Nena Daconte, además de Maren y Lavender. En el Parque de Los Nadales abren las puertas a las 20:00 horas hasta el fin del show este primer día. El cartel se completa con La Pegatina y Mr. Kilombo el sábado, además de Molina Molina y We are not DJ's. Este sábado, en la Plaza La Niña y en los Jardines del Muro habrá actividades y otros conciertos desde las 12:00. El abono general sale por 45 euros mientras que las entradas por día por 25.

Réquiem por un campesino español. Otro plan completamente gratis para este viernes en Málaga es el que tiene lugar en el Centro Cultural Provincial MVA (20:30 horas). Se trata de una adaptación de la obra universal del autor aragonés Ramón J. Sender en el año del 120 aniversario de su nacimiento. Pese a su gratuidad, las entradas han de adquirirse previamente.

La M.O.D.A. La Maravillosa Orquesta del Alcohol actúa este viernes en Málaga en la Sala París 15 (21:30 horas) presentando su último álbum, Nuevo Cancionero Burgalés. La banda castellanoleonés recordará alguno de sus hits como Héroes del sábado, PRMVR, Una canción para no decir te quiero, o 1932 además de todo su repertorio actual y su álbum Ninguna Ola, que no pudo girar como quisieron debido a la pandemia. Las entradas, a 23 euros.

IMPROV. IMPROV es una espectáculo teatral de improvisación donde los asistentes al mismo tienen un papel determinante para conducir hacia un lado u otro la obra, siempre desde el prisma humorístico, siempre diferente. Durante hora y media, IMPROV busca sacar las risas de los espectadores en La Cochera Cabaret. Entradas a 10 euros.

Jazz: Rodrigo Almonte y Julio Flavio Quartet. ¿Te gusta el jazz? Este viernes tienes una cita en Torremolinos en el Clarence Jazz Club desde las 22:00 horas. Rodrigo Almonte y Julio Flavio Quartet darán un espectáculo y a la vez una masterclass sobre jazz y algunos de sus géneros. Las entradas, entre 10 y 15 euros según la zona.