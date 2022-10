El concierto tributo a Mecano cambia de fecha en Málaga y aún quedan entradas

Este sábado 22 de octubre estaba previsto en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena el concierto tributo de una de las bandas pop más laureadas de España con el Mecano Experience que organiza Kiss FM, una gira por más de 20 ciudades que paraba en Málaga este fin de semana pero que "por problemas de logística interna" se han visto en la obligación de aplazar de manera repentina, fijando una nueva fecha, dentro de dos meses, para el 29 de diciembre.

La organización del concierto no ha especificado más detalles al respecto pese a lo repentino del aplazamiento, que notificaron vía correo electrónico este jueves 20. Las entradas que se adquirieron para la cita del 22 de octubre siguen teniendo validez para el 29 de diciembre, aunque se ha habilitado la posibilidad de devolución si la nueva fecha no es compatible con los compradores: "En caso de querer solicitar la devolución de las mismas, el plazo de solicitud es de 15 días desde la fecha del presente comunicado; la devolución se realizará a las personas que soliciten la misma dentro del plazo establecido, a través del mismo canal por el que las adquirieron".

Mecano Experience es un concierto tributo a la banda en su 20 aniversario que está recorriendo diferentes ciudades de España y donde ha tenido un gran éxito en la capital con más de 80.000 entradas, en Madrid. Ya ha pasado por Valencia, Albacete, Alicante, Córdoba, Sevilla y Alicante y este mismo viernes actúan en Granada. El tributo al mítico grupo trae consigo un renovado e innovador formato que no sólo es música, sino también baile y espectáculo con una sofisticada tecnología sobre el escenario mientras suenan todos sus grandes temas como Hijo de la luna, Me cuesta tanto olvidarte, Cruz de navajas, Maquillaje u Hoy no me puedo levantar. En total, más de 20 canciones que harán las delicias de varias generaciones que vibraron con su música en los 80 y años venideros.

Entradas de Mecano en Málaga

La nueva fecha, el próximo 29 de diciembre, está fijada en el mismo escenario, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena a las 21:00 horas. El precio de las entradas para este Mecano Experience va desde los 35 euros en pista o en la grada alta, hasta los 55 que cuesta la zona de Front Stage, la más próxima al escenario. La grada media y alta tiene un precio de 42 y 48 euros. Aún quedan alrededor de un millar de entradas a la venta.