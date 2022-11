Qué hacer este sábado 12 de noviembre en Málaga: conciertos, teatro y cine

Para este próximo sábado hay varias actividades culturales interesantes en Málaga que puedes hacer solo, con amigos, en pareja o en familia para un día diferente. Si no sabes qué hacer este sábado 12 de noviembre en Málaga (things to do in Málaga, para turistas), te proponemos algunas ideas culturales para animar este fin de semana en la ciudad, con un noviembre que ya deja asomar el frío en toda la provincia.

Agenda cultural del sábado 12 de noviembre

Ehuna. Destinado para los más pequeños, Ehuna es una obra teatral, escénica y de danza que bajo la dirección de Rosa García, interpretan Jone Amezaga y Miran Lizeaga. La obra parte del universo creativo del modisto Cristóbal Balenciaga Museoa. La sesión es a las 18:30 horas en el Teatro Cánovas. Las entradas, a 8 euros.

El barberillo de Lavapiés. El Palacio de la Paz de Fuengirola acoge esta zarzuela en tres actos en verso que sucede durante el reinado de Carlos III, en el siglo XVIII. El pase es a las 20:00 horas y las entradas cuestan 10 euros.

Ser o no ser. Esa es la cuestión, decían. Esta obra que llega al Teatro Cervantes es la adaptación de Bernardo Sánchez de la comedia de Ernst Lubitsch que narra la historia de una compañía teatral en 1939, Varsovia. Entre los actores, un clásico como Juan Echanove. El pase es a las 20:00 horas y las entradas oscilan entre los 12 y los 36 euros.

Godspell. El musical fresco y novedoso que traen Antonio Banderas y Emilio Aragón al Teatro del Soho sigue con ritmo. El sábado las sesiones son a las 17:30 y a las 21:00 horas. Las entradas, entre los 24 y los 64 euros, según la zona del teatro.

Moments Festival 2022. El Festival Internacional de subculturas populares independientes y artes visuales trae este sábado algunos actos y eventos interesantes. En el Centro Pompidou se emite a las 18:00 el Terremoto, el documental sobre la vida del cantaor flamenco. Otro documental, I Get Knocked Down, luce desde las 19:30 horas en La Casa Invisible. Más documentales, Story Wont Die, en el Museo de Málaga. En Librería Luces habrá un encuentro, Sloper: editando a la contra, con Román Piña Vallas, Gonzalo Campos Suárez y Francisco Daniel Medina desde las 19:00 horas. En la Escuela Apertura se expone Gasolina y Polvo, de Daniel Alea, un viaje inolvidable desde las 12:00 horas.

Iseo & Dodosound. El buen rollo de Iseo y su banda llega a la Sala Paris 15 este sábado. Quedan todavía entradas disponibles, a 23 euros con gastos de gestión, para este concierto que arrancará a las 21:00 y que contará con una afterparty. Blossom, el último trabajo de Iseo & Dodosound, no está dejando indiferente a nadie.

Lágrimas de Sangre. Lágrimas de Sangre cierra su gira en Málaga en la Sala Trinchera. Esta veterana banda barcelonesa trae lo mejor del hip-hop y el rap, aunque con toques de rock y reggae, algo que les hace únicos. Las entradas, por sólo 13,20 euros.

Fancine. El Festival de Cine Fantástico de Málaga trae un gran número de films para este sábado. La programación completa del Fancine lo puedes encontrar en La Farola, pero te adelantamos que el Cine Albéniz emite Vesper, Venis, Irati, Mantícora, Unicorn Wars, Resurrection, Coma, REC, Hypersleep, Emergency Declaration, Hunt, Inu-oh, Sissy, All Jacked Up and Full of Worms.

Miguel A. Gil Quintet. El Clarence Jazz Club ofrece en concierto al músico y compositor Miguel Ángel Gil Quintet, uno de los grandes bajos de la escena andaluza, que presenta su último proyecto musical, En la arena. Las entradas para este concierto que arranca a las 22:00 horas, entre 12 y 18 euros.

La Trinidad. Este sábado está en la Cochera Cabaret La Trinidad, el cuarteto malagueño con la esencia de pop-rock ochentero llega con su nuevo trabajo con ganas de conquistar a nuevos fans. El concierto, que arranca a las 22:00 horas, tiene las entradas a 10 euros.