10 planes alternativos que hacer en Málaga este viernes 11 de noviembre

¿Que no tienes nada que hacer este viernes 11 de noviembre en Málaga? Qué disparate. La oferta cultura para este inicio de fin de semana llega cargada a la ciudad con multitud de planes diversos para aprovechar el día de forma diferente, con mucha cultura, especialmente música. Si no sabes qué hacer en Málaga este viernes (things to do in Málaga, para turistas), aquí van 10 propuestas para todos los públicos, si no quieres hacer alguna escapada en Málaga este noviembre.

Agenda cultural del viernes 11 de noviembre

Fancine 2022. El Festival de Cine Fantástico que organiza la Universidad de Málaga será uno de los grandes atractivos de esta próxima semana y media y contará con el Cine Albéniz como gran aliado para dar a conocer su programación. Tres de sus salas proyectarán este viernes películas como Vesper, Venus, The Air, Unicorn Wars, Sanctuary, Resurrección, Rubikon, Hypersleep, Project Wolf Hunting, Anima y Sissy, con entradas a sólo 3 euros a través de su página web.

Moment Festival 2022. El Festival Internacional de subculturas populares independientes y artes visuales sigue su camino en Málaga este viernes con varios eventos interesantes. Por ejemplo, en Depincor se estrenará a las 17:00 horas la exposición 35 años de Graffitis de Jes, una reinterpretación de la obra del mítico y revolucionario Unknown JES, uno de los precursores de este ámbito en Madrid en los 90. En El Muro Bar Independiente, entre calle Nosquera y Muro de San Julián, estará en concierto Juan Antonio HR desde las 22:00 con entrada gratuita. Bea y Juanma, propietarios del mítico local rockero Bar Lemmy, recibirán el Premio Moments 2022 en La Casa Invisible desde las 20:00 horas.

Paseo literario. En el Día de las Librerías se ofrece completamente gratis un recorrido por las librerías más emblemáticas de Málaga junto con la novelista Laura Carneros desde las 17:30 horas. Es gratis aunque el aforo es reducido y se precisa preinscripción a través del correo: reservascal.malaga.aaiicc@juntadeandalucia.es

Taller de juegos de mesa. La Caja Blanca acoge esta actividad destinada a jóvenes de entre 15 y 35 años de 16:00 a 20:00 horas. Los asistentes tendrá a su disposición un amplia selección de juegos de mesa de las que serán explicadas las reglas. La inscripción se debe completar antes del 9 de noviembre a través de su web.

Concierto SIAA Foundation. La Orquesta Filarmónica de Málaga organiza esta gala lírica con algunas de las mejores voces y un programa sensacional, adecuado a cada uno de los cantantes. Arranca a las 20:00 horas en el Teatro Cervantes, las entradas oscilan entre los 9 y los 24 euros.

100% DaOrtiz. La magia de DaOrtiz llega a la Sala Joaquín Eléjar desde las 20:00 horas. El show de Dani, por su personalidad e improvisación, siempre sorprende y deja atónitos a todos. No volverás a ver igual una baraja de cartas. Las entradas, a 15 euros.

Órbita. Las entradas para este espectáculo gratuito están disponibles desde este lunes para disfrutar del show de Carlos López y Noemí Pareja, que a través de la música, el baile y el circo teletransportan al público a otro lugar.

Godspell. Godspell continúa con sus fechas en el Teatro del Soho durante todo este mes, diciembre y parte de enero. Queda entradas disponibles tanto para el sesión de este viernes a las 17:30 y a las 21:00 horas. Las entradas que quedan disponibles van desde los 35 euros a los 64.

Guiu Cortés. Más conocido como El Niño de la Hipoteca, Guiu Cortés llega a La Cochera Cabaret este viernes con su último EP. Música de autor, con mucho folk, con el que busca volver a sus orígenes desde un punto más introspectivo e íntimo. Entradas, a 15 euros.

Polarnova. En ZZ Pub siempre hay sitio para grupos independientes de la escena. Polarnova ofrecen su show este viernes con mucho rock de la mano de dos argentinos, un inglés y un malagueño. El concierto arranca a las 23:30 horas.