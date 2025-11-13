La historia, las vistas y el misterio del castillo de Málaga elegido entre los mejores de España

El Castillo de Álora es un ejemplo sobresaliente de la diversidad cultural que ha marcado Andalucía a lo largo de los siglos. Su origen se remonta a tiempos fenicios y romanos, aunque la estructura que hoy se conserva corresponde a la etapa andalusí, cuando los árabes levantaron una fortaleza defensiva en el cerro de Las Torres, el punto más alto del municipio.

Tras la reconquista cristiana, el castillo fue convertido en iglesia y, más tarde, utilizado como cementerio durante dos siglos, un detalle que añade un halo de misterio y simbolismo a su historia. Este uso prolongado y cambiante a lo largo de los siglos lo convierte en uno de los monumentos más representativos del pasado malagueño, donde cada piedra parece guardar un secreto.

Hoy, el recinto conserva parte de su estructura original y se integra en la Red de Castillos y Palacios de España, una red nacional que reúne 72 fortificaciones en excelente estado de conservación y abiertas al público. En Málaga, solo dos castillos forman parte de ella: el de Álora y el Castillo de la Estrella, en Teba.

Una atalaya natural con vistas al Valle del Guadalhorce

El emplazamiento del Castillo de Álora no es casual. Situado en el cerro de Las Torres, domina un amplio horizonte que abarca algunos de los paisajes más emblemáticos del interior malagueño. Desde sus murallas se divisan, hacia el norte, las sierras de la Huma y del Valle de Abdalajís; hacia el sur, las sierras de Ronda y Mijas; al este, los Montes de Málaga; y al oeste, la Sierra del Hacho.

Estas vistas panorámicas explican su valor estratégico a lo largo de la historia. Íberos, romanos, visigodos y musulmanes supieron aprovechar la elevación del terreno para vigilar los caminos que comunicaban el interior con la costa. El castillo se convirtió así en una pieza clave del entramado defensivo que protegía el acceso al Valle del Guadalhorce y, por extensión, a la ciudad de Málaga.

Además de su papel militar, el enclave se ha convertido con el tiempo en un símbolo patrimonial de Álora, un lugar que conecta la identidad del municipio con su pasado más remoto.

Horarios y precios de visita

El Castillo de Álora puede visitarse durante todo el año, con horarios que varían según la temporada. Entre el 2 de mayo y el 12 de octubre, abre de 9:00 a 20:00 horas, mientras que del 13 de octubre al 1 de mayo el horario se reduce de 9:00 a 18:00 horas. El monumento permanece cerrado el 1 de enero y los días 24, 25 y 31 de diciembre.

Una panorámica del Castillo árabe de Álora. / visitaalora.es

El acceso general tiene un precio de 2 euros, e incluye la entrada al Museo Municipal de Álora y a la Iglesia de la Encarnación, dos espacios que completan la experiencia cultural de la visita. También es posible realizar una visita guiada por el castillo y el casco histórico del municipio, con un coste de 3 euros. Estos horarios y tarifas permiten disfrutar de un recorrido pausado por una fortaleza que combina patrimonio, paisaje e historia viva.

Un castillo malagueño entre los más impresionantes de España

El reconocimiento del periódico La Razón sitúa al Castillo de Álora junto a otros grandes referentes del patrimonio español, como el Castillo de Almodóvar (Córdoba), el Castillo de Morella (Castellón) o la Fortaleza de la Mota (Jaén). Todos ellos destacan por su estado de conservación, su valor arquitectónico y su importancia histórica.

El Castillo árabe de Álora. / malaga.es

En el caso malagueño, la elección refuerza la relevancia del patrimonio interior de la provincia, más allá de sus costas. El Castillo de Álora se alza como un emblema que combina historia, belleza y misterio, con una ubicación que resume la grandeza del paisaje andaluz y el legado de las civilizaciones que lo habitaron.