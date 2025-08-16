La joya oculta de Málaga: una playa secreta, sin masificar y con aguas de película

La costa de Maro, en la franja oriental de la provincia de Málaga, alberga rincones que aún conservan carácter salvaje y paisaje casi virgen. Entre ellos destaca la playa de Las Alberquillas, una lengua de arena incluida en la reserva natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Su combinación de longitud, acceso complejo y ausencia de servicios ha permitido que se mantenga poco masificada y con unas aguas apreciadas por quienes practican snorkel.

La playa de Las Alberquillas forma parte de un paraje natural que no ha sido sometido a una explotación turística intensiva. Situada en el conjunto conocido como el Hawái andaluz, esta playa se abre en una bahía extensa, con una longitud aproximada de 400 metros y una anchura media de unos 20 metros. Esa condición la convierte en una de las playas más grandes de la zona, pese a que siga conservando un perfil agreste y un aspecto de playa “como las de antes”.

El entorno responde al carácter de la Reserva Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo: acantilados, formaciones rocosas y vegetación litoral que protegen la costa y contribuyen a la claridad de sus aguas. Por esa razón la playa es también punto habitual para la práctica del naturismo.

Arena, rocas y un manantial entre montes

La playa de Las Alberquillas presenta una mezcla de arena y cantos que, con el azul del mar de fondo, conforma esa estampa “de película” a la que alude su reputación. No dispone de duchas instaladas ni de servicios de playa; sin embargo, existe un pequeño manantial natural procedente de las montañas que cae en un punto concreto y que, de forma ocasional, sirve para simular una ducha natural.

Otra imagen de la playa de Las Alberquillas. / visitacostadelsol.com

El tramo de costa comunicado con la playa del Molino de Papel —donde se observan los restos de la Torre del Río de la Miel, antigua torre vigía— refuerza el carácter histórico y arqueológico de este litoral. Es un litoral de tránsito tranquilo, pensado por la naturaleza antes que por la oferta turística.

Aguas cristalinas y snorkel

La claridad del agua y la diversidad de fondos cercanos hacen de Las Alberquillas un lugar idóneo para el snorkel. La baja incidencia humana y la protección del entorno favorecen la presencia de fondos rocosos y praderas submarinas donde la visibilidad suele ser buena. Es, por tanto, una playa que atrae a quienes buscan inmersiones superficiales y observación de vida marina sin la presión de grandes aglomeraciones.

Medios como 20minutos la han incluido en selecciones de playas tranquilas de Málaga, subrayando su interés para pasear, practicar senderismo costero y disfrutar de un entorno natural privilegiado.

Accesos y ubicación

La playa de Las Alberquillas está situada en el litoral entre Nerja y la Cueva de Nerja, más o menos a medio camino si se parte del núcleo costero de Nerja. Desde el centro de esta localidad el acceso por carretera se realiza por la N-340 en dirección a Almuñécar: a la altura del kilómetro 299 hay un desvío a la derecha que conduce al área de aparcamiento más próxima. En coche desde Málaga capital la ruta aconsejada pasa por la A-7 hasta la salida 295, enlazando con la N-340a/Costa/Nerja/Maro.

Pese a su aislamiento relativo, la playa suele contar con bastante aparcamiento en los accesos; ello facilita la llegada de quienes deciden pasar el día, siempre con la precaución de llevar lo imprescindible, puesto que no hay servicios comerciales ni restauración cercanos.