La leyenda de las apariciones de una monja en el principal hospital de Málaga

El 30 de abril de 1956 nació el Hospital Regional. Lo inauguró el mismísimo Francisco Franco. Entonces recibía otro nombre: residencia sanitaria Carlos Haya, título con el que mucha gente sigue refiriéndose a este centro sanitario. Echó a andar con siete plantas, entre las que se distribuían un centenar de trabajadores -algunos de los cuales vivían en el propio edificio- y miembros de la comunidad religiosa.

Con motivo del 50 aniversario del hospital, dos profesionales del complejo: Isidro Prat, director del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga, y la jefa del servicio de hematología, Dolores Ruiz Romero, confeccionaron Ojos Verdes, un libro constituido por historias noveladas del centro sanitario.

Uno de los capítulos trata sobre el hallazgo real del busto de una diosa íbera en un pasadizo subterráneo del complejo. Este fue descubierto durante las obras del pabellón de hematología y ocultado en su día por las altas instancias para que los trabajos no se vieran obstaculizados. Una historia que muchos trabajadores del hospital han relacionado con la leyenda de la monja.

El séptimo piso del entonces Carlos Haya estaba ocupado por las monjas oblatas. El control de la medicación y de la comida, así como la reposición del material eran algunas de las tareas que llevaban a cabo. Prat asegura que las religiosas tenían mucho poder en el hospital, especialmente, la madre superiora. "Era de armas tomar", apunta, al tiempo que señala que no solo llevaba el control de su agrupación, sino del hospital "con mano de hierro".

Años después, algunos trabajadores revelan que han tenido algunas apariciones y todo apunta a que podrían ser estas monjas que un día dirigieron el hospital. Cuarto Milenio, el programa que trata temas relacionados con el mundo de lo desconocido, dedicó uno de sus capítulos a esta leyenda. En él, Esteban Palomo, periodista especializado en misterio y colaborador de este espacio televisivo dio algunos detalles.

Explicó que los empleado que han experimentado la presencia de una figura coinciden en varios aspectos: "Hacen alusión a una monja con vestimentas antiguas", y los espacios en los que se han producido las apariciones se repiten: el pasillo que conecta el pabellón A con el B, la zona de consulta y la capilla.

Aunque la mayoría de empleados mencionan la figura de una sola mujer, el testimonio de Teresa Sánchez, una de las empleadas del hospital con más de 30 años de antigüedad, señala a dos religiosas. Era media noche cuando, en teoría, se cruzó con dos monjas que vestían ropas "propias de otra época". Les dio las buenas noches y, acto seguido, extrañada, se dio la vuelta. Pero, ya no estaban. No había dado tiempo a que pudieran recorrer el pasillo. Tampoco había habitaciones en las que pudieran entrar.

Recientemente, dos técnicos de laboratorio bajaron a la capilla. Escucharon una voz femenina. Sin embargo, a esa hora ya no había ni pacientes ni visitantes. Al parecer, uno de ellos echó la vista atrás y contempló una figura. Solo logró a identificar que se trataba de una mujer, cuya imagen prácticamente se desvanecía en el acto. En ese momento, salió corriendo, seguido por su compañero.

Cuanto menos, un fenómeno sociológico

Sea cierta la leyenda o no, Palomo destaca que, cuanto menos, se ha producido "un fenómeno sociológico dentro del hospital", ya que muchos trabajadores han cambiado su conducta. Aunque no conoce casos de empleados que se hayan negado a trabajar por esta cuestión, afirma que son numerosos los que evitan pasar por determinadas zonas. "No se puede saber con certeza si es cierto, pero todos conocen la historia y el miedo es real", manifiesta.

Según fuentes del sindicato de enfermería SATSE, esta historia es conocida por todos los profesionales del hospital y, muchas veces, se emplea en modo "jocoso". "A los nuevos y a los celadores se les dice, cuidado con la monja", señala.

Sea como sea, para muchos hay una realidad que han experimentado y que no han podido otorgarle una explicación razonable. Para otros, esto simplemente es leyenda.