¿Cuál es el mejor Roscón de Reyes que puedes comprar en un supermercado en Málaga?

Si el ser previsor no es tu fuerte y has dejado para última hora el encargo de Roscón de Reyes en tu confitería de Málaga de confianza, quedándote ya sin existencias, no te preocupes porque vamos a darte algunas pistas de cuál es el mejor Roscón de Reyes que puedes adquirir en algunos de los supermercados de tu zona. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho un extenso análisis con especialistas para determinar cuál de los nueve supermercados analizados es el mejor. Spoiler, es el de El Corte Inglés.

¿Qué es un Día de Reyes sin un buen Roscón de Reyes? El tradicional, el que nunca falla, el Roscón de Reyes relleno de nata, es el analizado en cuestión por parte de la OCU, que ha probado el que tienen a la venta nueves supermercados habituales en la geografía española: Ahorramás, Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Lidl y Mercadona.

La OCU se rige por una serie de criterios que van desde el "etiquetado a la calidad de las grasas, además del sabor y aroma". Es importante que cada Roscón de Reyes esté perfectamente etiquetado con toda la información tanto obligatoria como beneficiosa para el consumidor. La calidad y composición del Roscón de Reyes es crucial y se analizan "nutrientes del producto, las grasas y su tipología, los hidratos de carbono, los azúcares, proteínas y sal". También se tiene en cuenta la decoración y por su puesto su degustación, destacando "la calidad del relleno y la masa del bollo", y siendo minuciosos en "el sabor cítrico, la presencia de ralladura o azahar, la textura de la masa, la cremosidad del relleno...".

Como en años anteriores, el Roscón de Reyes de El Corte Inglés vuelve a ser el gran vencedor de este ranking que elabora la OCU. Según el organismo, su bollo es el más destacado principalmente por su textura y por cómo está conseguido el sabor a cítricos que lo caracteriza, así como el relleno de nata, de buena cantidad y con sabor lácteo. Su precio es de 17 euros el kilo.

La OCU hace también una mención especial para el Roscón de Reyes de Lidl por ser una gran competencia por su relación calidad/precio. "Utiliza también grasas de buena calidad y en la degustación resulta aceptable", resaltan desde el organismo. La OCU también menciona que de los nueve analizados, hay tres de ellos que no superan el mínimo de calidad exigible, uno de ellos por el uso de rellenos alternativos a la nata y otros por su mala valoración en la degustación.

En cuanto a los precios de los roscones de Reyes de los diferentes supermercados, son los siguientes: Alcampo (20,21 euros el kilo), El Corte Inglés (17 euros el kilo), Aldi (15,98 euros el kilo), Carrefour (14,94 euros el kilo), Ahorramás (12,93 euros el kilo), Dia (12,71 euros el kilo), Mercadona (10,63 euros el kilo), Eroski (9 euros el kilo) y Lidl (7,99 euros el kilo).