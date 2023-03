¿Cuáles son las mejores calles para tapear en Málaga?

Málaga es un sinfín de oportunidades para hacer planes de todo tipo. Una visita a nuestra ciudad ofrece desde la tranquilidad y el clima de un paseo por sus playas hasta el interés y aprendizaje que dejan sus museos. Málaga se puede cocinar a fuego lento o masticar con velocidad. Si eres de estos últimos no hay nada como la celeridad de un tapeo para que la parada gastronómica, siempre un acierto, sea rápida y breve. La web Trendencias elabora un listados de las mejores calles para tapear en Málaga, la cuál aderezamos con algunas recomendaciones.

La primera opción que dan es la céntrica, larga y serpenteante calle Granada y ponen el foco en El Pimpi como el mejor punto de partida. Desde luego, tomar un vino dulce malagueño y picar algunos de sus embutidos o quesos es una opción rápida y certera, aunque la calle ofrece muchos otros como el Bar D'Platos o la Taberna La Gloria algo más abajo, también Casa Lola, La Campana o Pepe Revuelo si tapear es lo que deseas, aunque no sólo ofrecen eso.

La siguiente parada que recomienda es calle Calderería. Quizá no es la mejor en este sentido pero si entre las opciones esta Pepa y Pepe no debe pasarse por alto. Pescaíto frito y multitud de tapas a una velocidad imposible. También está la Taberna Mitjana. Estas dos primeras opciones llevan a la Plaza del Carbón, otra de las recomendaciones de Trendencias. Quizás no es el punto con mayores opciones para el tapeo pero está la Taberna Siglo o Pintxos y tapas.

En avenida Plutarco, en Teatinos, se encuentra otra de las opciones que dan. Desde luego que es una calle en la que son multitud los restaurantes, tabernas y bares en las que poder picar algo con relativa celeridad. El Lambik es siempre una opción interesante, también El Hormiguero, muy económica. Hay otro Pepa Revuelo en la zona. También está el clásico 100 Montaditos.

Más que una calle dan como otra alternativa la zona de Pedregalejo. Su paseo maritímo ofrece una infinidad de lugares interesantes en los que poder picar algo. Una cervecera y unas tapas o media ración de pescaíto frito reconforta el alma. Por último, proponen el Muelle Uno, que a decir verdad no destaca por sus opciones de tapeo aunque cuentan con varias cadenas clásicas como La Sureña, Chopp u otro 100 Montaditos.