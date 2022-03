Las mejores canciones desde Málaga para llegar con buen rollo al fin de semana

El episodio de calima ha teñido de sepia el martes en Málaga y su provincia; por si fuera poco, el polvo y la lluvia unidos no hacen que salir a la calle sea precisamente fácil. La subida de los precios de artículos de uso diario, las noticias de la guerra en Ucrania y otros puntos de la actualidad parecen querer poner la semana cuesta arriba. Por suerte, está la música y no es un tópico. Hace casi un lustro, un estudio conjunto ente la Universidad de Helsinki (Finlandia) y la de Bari (Italia) abrió la puerta de manera científica al uso de la música como elemento capaz de no sólo influir sino ayudar en el tratamiento de comportamientos o estados de ánimo indeseados.

Los participantes en el estudio escuchaban música mientras su cerebro estaba monitoreado y los investigadores pudieron ir viendo cómo reaccionaban a nivel de neurotransmisores. Concluyeron que no sólo la música era un factor influyente, también tenía que ver con la genética. Así pues, aunque la música influye no lo hace de la misma manera en todas las personas. En cualquier caso, mientras la ciencia neuromolecular sigue avanzando, está claro que las canciones precisas en el momento adecuado nos sirven para superar esos momentos del día en el que la energía o la apatía nos atacan. De ahí esta pequeña y humilde selección de temas con buen rollo compuestos por artistas malagueños. Puede que resulte una muestra ínfima, pero sin duda es un buen punto de partida para tratar de llegar con buen ánimo al fin de semana o simplemente para desconectar de algún momento de atasco.

Tabletom

Pocas cosas tiene el protagonista de la canción, si no te queda ni para el autobús, mala señal. Aún así, optimismo y ritmo. Malagueños como el Guadalmedina.

El Kanka

El título deja poco a la imaginación, quien no se consuela es porque no quiere y lo cierto es que el ritmo del tema es bastante pegadizo. Otro que lleva la ciudad malacitana por bandera.

Sergio XL

No es mainstream, y sí, es hiphop, pero no me negarán que se comprende el título de la letra cuando se escucha la canción. Sin miedo, acabarán moviendo la cabeza en señal de aprobación. Es el ritmo de Torremolinos.

Biznaga

La mitad de sus componentes y el nombre son malagueños. Otro estilo distinto, pero también enérgico. Para gustos colores. Hay que actualizarse.

Little Pepe

Si te apoyas en el reggae es complicado lanzar mensajes feos. Little Pepe además, ha encontrado un flow que gusta y en el que se siente cómodo y se nota. De Málaga, por supuesto.

María Peláe

Otra artista capaz de convertir penas en sonrisas. Este es su mayor hit, pero casi todos sus temas acaban dando esperanza y alegría.

Pablo López

Alguien intenso al piano pero que puede transmitir la energía de una pequeña central eléctrica. Sí, es una de sus más conocidas y el título no parece optimista, pero denle una oportunidad.

Danza Invisible

A este lado de la carretera también te da ese ritmo potente con la melancolía justa. Si la siente antes de darle a reproducir, es hora de que empiece a cuidarse la espalda como poco.

Miguel de Molina

"Rejuntando parneses con su comercio de jipijapa" Esto tiene casi cien años, más doble sentido, más gusto y más libertad no se podía tener en su época. Un temazo que deja sonrisa en la cara y que se paladea. No lo vieron venir.

Marisol

Si no reproducen la canción inoculan la posibilidad de cantarla a viva voz que seguro no será la primera vez 'parabapapáá'.

Tabletom

Sí, repetimos grupo, pero es que la canción lo merece incluso más que la primera. Juzguen.