Los mejores nombres de pueblos de Málaga al estilo y según Superbritánico

La conocida marca Superbritánico, de libros y productos diseñados para amantes de la lengua inglesa y la cultura británica y americana, no dejó pasar por alto el Día de Andalucía para dejar su humor y huella con nuestra tierras, haciendo algunas traducciones al inglés de los pueblos andaluces, entre ellos mucho de Málaga que despertaron carcajadas en las redes.

Superbritánico es muy activa en redes sociales y acostumbra a promocionar su marca con un toque de humor, llevando lo inglés a lo español y viceversa. Las traducciones literales causan furor entre su repertorio de chascarrillos, ya sea frases o dichos, costumbres típicas o lugares de toda España, que una vez traducido al inglés sorprende por su peculiaridad.

En este caso, con motivo del Día de Andalucía, tomaron algunos de los municipios que conforman nuestra comunidad autónoma para darle una vuelta a sus nombres y ofrecer una posible traducción de cómo serían estos si fueran británicos. De Málaga en concreto propusieron tres, los nombres de Marbella, Mijas, Torremolinos. De Marbella la traducción es literal, Beautiful Sea sería el nombre que acogería nuestra Mar Bella. De Mijas juegan con las palabras: My Daughters. Daughters significa hijas y juegan con la sonoridad que le concede el my previo. Por último, Towermills, otra traducción de Torremolinos, tower (torre) y mills (molinos).

Aunque sólo dejaron tres para Málaga, los usuarios que interactuaron con ellos dejaron algunos más como puede ser el de Almargen, On The Sidelines, la traducción literal de al margen; o What Was Before, que sería la traducción de Antequera, lo que fue antes. Son muchas las referencias posibles con la centena de pueblos que tiene la provincia. Es cuestión de imaginación y creatividad...

Falta On the sidelines (Almargen, Málaga). Para la próxima edición... — Mjlolo (@mjcisnero74) March 1, 2023

What was before - Antequera — Peeep🇪🇸 (@villaloonn) February 28, 2023

Algunos de los nombres de pueblos andaluces al estilo Superbritánico

Marbella : Beautiful Sea

: Beautiful Sea Mijas : My Daughters

: My Daughters Torremolinos : Towermills

: Towermills Pilas (Sevilla): Batteries

Camas (Sevilla): Beds

Balanegra (Almería): Blackbullet

Rota (Cádiz): Broken

Carmona (Sevilla): Car Female Monkey

Chimeneas (Granada): Chimneys

Isla Cristina (Huelva): Christina Island

Riofrío (Granada): Coldriver

Cortegana (Huelva): Courtwins

Peligros (Granada): Dangers

Guarromán (Jaén): Dirtyman

Tocina (Sevilla): Female Bacon

Niebla (Huelva): Fog

Fuenteheridos (Huelva): Fountain-injuries

Barbate (Cádiz): Go to the Toilet

Posadas (Córdoba): Inns

Espiel (Córdoba): It's Skin

Aracena (Huelva): Now You Have Dinner

Tarifa (Cádiz): Rate

Puerto Real (Cádiz): Royal Harbor

Gelves (Sevilla): Shower Gel You See