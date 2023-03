Brunch in the Park anuncia sus 4 nuevas fechas para 2023 entre abril y mayo

La nueva temporada de Brunch in the Park en Málaga ya tiene fechas. Tras desvelar hace menos de una semana cuál sería su nueva ubicación esta temporada, el Auditorio Municipal Cortijo de Torres, este jueves anunciaron cuáles son sus nuevas fechas. El festival de música electrónica mantiene su filosofía de fiestas los domingos aunque adelanta la estación con respecto al año pasado: vibrarán en abril y mayo. Las nuevas fechas de Brunch in the Park en Málaga son los domingos 23 y 30 de abril y 7 y 14 de mayo, cuatro fines de semana consecutivos.

A diferencia del año con su primera edición de Brunch in the Park en Málaga y pese a su gran acogida, el festival de música electrónica cambie de ubicación, de fechas y del número de eventos, pasando del Autocine Málaga al Cortijo de Torres, de septiembre y octubre a abril y mayo, y pasando de seis a cuatro jornadas en las que reinará el buen rollo y la música electrónica más diferencial del momento con algunos de los mejores DJs de la escena.

En la pasada edición trajeron a grandes nombres de la escena electrónica, artistas como Boris Brejcha, The Martinez Bros, Paco Osuna, Amelie Lens, Ann Clue, Deniz Bul o Charlotte de Witte entre algunos de los cabezas de cartel que durante seis domingos llenaron el Autocine Málaga. Fueron 13 horas de manera ininterrumpida. Se espera que la dinámica en el Cortijo de Torres sea similar y que las puertas del evento se abran desde bien temprano, en torno a las 13:00 horas y con el apagón de la música a las 0:00.

Se trata del décimo aniversario de Brunch in the Park, que lleva la marca a otras ciudades desde hace tiempo pese a que en Málaga la primera fuera este pasado 2022. Es por ello que se espera que eleven el nivel de sus confirmaciones para esta edición, de la que aún no han anunciado nombres para las fechas mencionadas, los domingos 23 y 30 de abril y 7 y 14 de mayo. El Auditorio Municipal Cortijo de Torres cuenta con una capacidad para unas 12.000 personas aproximadamente.