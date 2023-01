El musical de Peter Pan llega a Málaga: horario y entradas

La obra teatral y musical de Peter Pan, salvando Nunca Jamás, llega a La Caja Blanca de Málaga este próximo viernes 20 de enero a las 18:00 horas. Las aventuras de Peter Pan y su lucha contra el Capitán Garfio por evitar la desaparición de Neverland en un espectáculo único para todas las edades, con precio reducido para las entradas anticipadas. La amistad, el compañerismo, el respeto y la esperanza son algunos de los grandes valores que transmite esta historia que hará disfrutar a pequeños y mayores de la casa.

La Caja Blanca acoge otra obra de teatro musical enfocada para toda la familia, especialmente para niños y niños. Un musical interactivo en el que encontrar diversión y espectáculo de la mano del gran clásico de Disney y ésta a su vez basada en la obra teatral de Peter Pan y Wendy de J. M. Barrie.

"Neverland está en peligro: el Capitán Garfio no cree en las hadas y puede hacer que todas ellas desaparezcan. Es por eso que todos los niños y niñas han de ayudar a Peter Pan a salvar Neverland. Para ello, cuentan con la inestimable ayuda de Campanilla, aunque cuidado, que no os pille el cocodrilo que tanto teme el Capitán Garfio", definen desde la compañía, que prometen bailar, cantar y mucha diversión con su musical interactivo, que ofrece a los más pequeños bonitos valores como son la amistad, la esperanza y el respeto a través de la historia de Peter Pan, el niño que no quería crecer.

Entradas para Peter Pan en Málaga

Las entradas para el teatro musical de Peter Pan, salvando Nunca Jamás en La Caja Blanca el próximo viernes 20 de enero a las 18:00 horas se pueden adquirir a través de la plataforma de entradium. Las entradas tienen un coste de 10,18 euros de manera anticipada y 12 en taquilla, una hora antes de la función (entradas muy reducidas). Los menores de un año no pagan entrada al no ocupar butaca.