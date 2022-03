Bonitas, duras e imprescindibles: selección de plantas para una terraza del sur

Hay quien tiene jardín o patio. Quien es capaz de mantenerlo con plantas todo el año y quien encuentra tiempo y dedicación esporádicas para dedicarle a sus plantas. Pero la mayoría de las personas que viven en zonas urbanas de Málaga y provincia, y del resto del país, suelen contar con una terraza en la que desestresarse o que disfrutar. Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, las terrazas más olvidadas empiezan a cobrar algo de vida y es un momento en el que mucha gente decide elegir plantas con las que convivir. Las exigencias de la vida urbanita, los horarios laborales y la falta de tiempo que provocan a menudo son obstáculos para el correcto mantenimiento de las plantas más delicadas.

Sin embargo, siglos de cultura en torno a los jardines en un lugar como Andalucía dan para tener una buena lista de plantas de diferentes características pero con rasgos comunes: resistencia a las temperaturas duras, capacidad de aprovechamiento de agua y una dosis de belleza que servirá para darle un punto positivo a la terraza. Aún siendo plantas adaptadas al clima, cada una tiene sus particularidades y son seres vivos que hay que cuidar, evitar cambiar mucho de sitio y vigilar ante el ataque de plagas e insectos.

En cualquier caso, el beneficio de tener plantas en casa, ya sea en la terraza o en cualquier otro lugar, trasciende el mero hecho de tener un entorno más bonito y agradable. Además de que el ambiente será mejor con ellas, cuidarlas y rodearse de plantas tiene beneficios para la salud mental y ayudan a un bienestar general. Para elegir los tipos de plantas que estarán en la terraza esta primavera hay que tener en cuenta qué haremos cuando no se puedan atender durante una larga temporada. En cualquier caso, la selección aportada puede sobrevivir con pequeños sistemas de riego que no son caros ni difíciles de instalar. Además, todas tienen una buena gana cromática en sus flores.

Geranios

Duros y alegres por naturaleza. Tienen una gran selección de colores, no necesitan mucha agua y aguantan las altas temperaturas. Necesitan sol, más de seis horas al día, aunque es conveniente que tengan algo de sombra especialmente por la tarde para evitar que sufran demasiado. Si en invierno sus necesidades de agua son pocas, en primavera y verano, su floración les hace necesitar más agua. Es un punto delicado ya que un exceso de riego puede hacer que se pudran sus raíces, por lo que mantener la humedad adecuada parece el gran reto. Si se elige regarlas por goteo, debe de ser constante pero leve, que no se encharque y si le vamos a echar agua con la regadera, regarlos, en verano, un par de veces a la semana o tres como máximo si las temperaturas son altas o su exposición al sol es mucha. Que no se encharque la maceta es clave para que sobreviva sin problemas. Hay unas oruguitas que atacan a los geranios, pero las plantas son fuertes y si se les aplica el tratamiento adecuado pueden sobrevivir sin problemas. Se localiza rápido este mal por las mordeduras y la falta de vigor del geranio.

Aptenia cordiflora

Una planta que necesita muy poca agua para verse bonita, además crece con gran rapidez, evita la aparición de las hierbas indeseadas, es altamente resistente a la sequía y tiene unas flores bonitas y polinizables. Una gran elección para pintar de verde cualquier punto de la terraza. Le encanta el sol y aunque no le gusta el frío, su vida peligra con las heladas reiteradas, algo que se da muy poco en la franja litoral. En invierno con regarla una vez cada dos semanas va bien y en verano, el máximo que hay que regarla siempre y cuando haga mucho calor es un par de veces a la semana, pero con una vez semanalmente es probable que no tenga problema alguno. No suele tener afectación de plagas y raramente es atacada por el pulgón. Pero si el pulgón llega a ella, antes habrá devorado todo lo que le rodea. La aptenia es, tal vez, una de las mejores para comenzar con el pequeño jardín en la terraza. Además no necesita macetas profundas para crecer con brío.

Buganvilla

Otro clásico de las plantas veraniegas en el sur. Da gusto pasear y ver las paredes llenas de flores de buganvilla. Tal vez ése sea su único punto débil: nos hará barrer la terraza cuando pierda las flores, pero el esfuerzo que conlleva no es nada comparado con el ambiente que generan. Elegir la maceta en la que irá la buganvilla es más importantes que en otras plantas: su tamaño dependerá de la anchura y tamaño de la maceta. Si se pone en el suelo puede ser un arbusto trepador realmente gigante, pero en nuestra terraza no podrá llegar a los diez metros de altura como pueden verse en los jardines. En cualquier caso, se adapta a las macetas bien. Necesita mucho sol y no demasiado abono. En lo referente a riego, en la época estival con una o dos veces a la semana tendrá bastante. En invierno esta cadencia es excesiva y puede sobrevivir con un riego cada dos o tres semanas o ninguno si es que la lluvia le alcanza.

Lavanda

Es una especie que podemos ver en los campos andaluces con facilidad. Hay bastantes tipos y se trata de una planta que tiene un olor y un colorido especiales. Necesita macetas con al menos 30 centímetros de diámetro de tierra aunque no exige que sea de alta calidad, no le gusta estar rodeada por otras planas que le tapen el sol. Es bastante tolerante a la sequía, no requerirá mucha agua en el invierno y, como con el geranio, hay que tener cuidado de que no se encharquen las raíces. En verano con que se riegue una vez a la semana es suficiente. Cuando está en época de crecimiento necesitará algo más de agua. Si tiene el tronco mojado mucho tiempo pueden salirle hongos, es su punto débil.

Verbena

Se trata de una plata que es de las más extendidas en el mundo por su capacidad para adaptarse. Hay algunos tipos de ella que se consideran especies invasivas, pero para nuestra terraza puede ser una buena opción por su rudeza y porque no necesita demasiada tierra para crecer. Necesita mucho sol aunque puede sufrir algo en las horas centrales de los veranos tórridos. Es importante que no se encharquen sus raíces así que con los riegos dedicados a la lavanda puede que sea suficiente para ella. Un poco más de agua si hay ola de calor. En invierno es menos sufrida para los climas fríos que el resto, problema menor.

Jazmín

Otra planta rica en Andalucía, cuyas flores y olor son un clásico. Hay que tener cuidado con el tipo de jazmín que se adquiere. Hay especies que sólo florecen una vez al año, de manera fuerte, muy intensa y frondosa pero será complicado que cuando pierdan las flores vuelva a tener. A este tipo de jazmín hay que le dice jazmín chino, pero no es el más habitual en la zona y a la hora de comprarlo, con consultar qué tipo de planta se está comprando. El clásico arbusto de los patios andaluces puede florecer durante meses si se cuida debidamente. Dos o tres riegos semanales en verano y la mitad o menos si tiene acceso al agua de lluvia en verano. Hay que tener cuidado de que no se encharquen sus raíces y abonarlo si se puede cuando son los meses de más floración, en primavera y verano, aunque no es un planta muy exigente con el suelo. El pulgón puede atacarle, pero resiste las plagas a poco que le demos un pequeño tratamiento. Últimamente se ven también muchos jazmines de flor azul.