Plantas colgantes de interior que regalar en el Día de la Madre

Hay quien tiene claro qué hacer en el Día de la Madre de este año, hay detalles que ya están pensados y listos para ser disfrutados y otros que llegarán en el último momento. En los últimos años, las plantas de interior han visto como han pasado a tener un gran protagonismo en la mayoría de hogares. La decoración de las casas con plantas que necesitan las condiciones que se pueden dar en cualquier vivienda es algo con solera en el sur de la península y a menudo, son las madres las que transmiten esta costumbre a las generaciones siguientes. Los potos o las cintas pueden ser las más comunes, pero hay muchas más donde elegir.

Puede ser complicado escoger una planta que no esté en el hogar de una gran aficionada a la jardinería, pero es posible. En el otro extremo están las personas que no tienen especial interés por la vegetación de interior, ya sea porque no les gusta porque no pueden asumir unos cuidados excesivos o, simplemente, porque no se lo han planteado. Para este tipo de madres también hay opciones que no sólo alegran los rincones del hogar, también tienen características duras que no requieren demasiados mimos. Además, se puede optar por elegir algunas de las plantas para una ventana o terraza del sur, con las características idóneas para el clima andaluz; o por una selección de plantas que sirven para cocinar además de tener buena fragancia y presencia. En cualquier caso, las plantas colgantes de interior son un clásico en la decoración de muchos hogares, pero en los últimos años, se extiende su cultivo y su presencia en las viviendas mejora el ambiente, el ánimo y las vistas de cualquier sitio. No son caras y tampoco suelen ser complicadas de mantener.

Clavel del aire o tillandsia

Exótico, diferente, bonito y fácil de cuidar. Se trata de una planta versátil, de origen tropical que se puede cultivar en interior o exterior. Hay que tener cuidado porque el sol directo puede quemar sus hojas y a la vez necesita luminosidad. Se ha puesto de moda en los últimos años y se puede ver como centro de mesa, colgada en recipientes minúsculos de cristal, casi de cualquier manera. Se puede tener en exterior si el ambiente es húmedo y el sol no le da directamente. En interior, hay que tener en cuenta que necesita sitios luminoso y debe de estar lejos de fuentes grandes de calor o frío. Su crecimiento no es tan rápido como el de otras plantas, pero sus características y vistosidad la hacen muy apetecible. En verano lo ideal sería poder pulverizarle agua una vez al día. En otras épocas, en función del ambiente en que vivamos, bastará con hacerlo un par de veces a la semana. Hay quien las sumerge en agua, pero de hacerlo hay que tener cuidado con que el exceso de líquido pueda pudrir las hojas. Su floración es preciosa y, además, suele proporcionar hijos de la planta que crecerán en torno a la planta madre y se podrán trasplantar sin problemas. Una opción original, bonita y novedosa.

Trandescantia o amor de hombre

Otra planta bonita, con cuidados nada complicados y que, aunque está más extendida que el clavel de aire, no es de las más populares. Es de una familia con muchas variedades y también es posible cultivarla en exterior, aunque hay que tener en cuenta que cuando el termómetro baja de los 12 ó 15 grados, la planta sufre bastante. En el interior hay que darle un lugar en el que tenga claridad pero no sol directo. Un punto muy importante con esta planta es el riego. No necesita mucha agua y hay que proveerle de un buen drenado, además de estar pendientes de que no se encharque. En invierno se puede regar una vez cada dos semanas, en verano un par de veces semanales puede estar bien, pero hay que vigilar su color y vivacidad por si un exceso de agua le hace sufrir. Bonita, dura y versátil.

Orquídea cymbidium

Una planta con una floración espectacular, pero que sólo florece una vez al año. Aún así merece la pena ya que es una de las primeras plantas que se conocen cultivándose en interior. Desde China se expandió al mundo, aunque aparece en muchas zonas del planeta. Como las anteriores, necesita mucha luz, pero no directa. Que el ambiente sea luminoso hará que su color sea el verde (acaso un poco amarillento) en sus hojas, si el color cambia es que necesita más luz. No es tan sensible al frío como otras plantas. No quiere decir que los ambientes fríos sean muy buenos, pero sí que el fresco no le viene mal y su tolerancia a las temperaturas es amplia, no así al aire, resguardarla de las corrientes es clave. En cuanto al riego, no es tan sensible al exceso de agua como las orquídeas comunes, tolera que la tierra esté húmeda pero los encharcamientos no son positivos. El riego, como poco una o dos veces a la semana en las épocas de más calor y la mitad de esta pauta cuando sea la época más húmeda. Como otras plantas, su estado se verá en sus hojas y tallos. Una de las opciones más llamativas.

Senecio colgante

Otra opción dura que prefiere que lleva mejor el agua escasa que el exceso de riego. Su color y sus formas alegran cualquier rincón y hay quien le pone sustrato especial para cactus para favorecer su desarrollo. Sus hojas redondas o cilíndricas (hay varios tipos) no son muy comunes, pero sí muy alegres. Necesita un sitio con claridad y algo de calor. Le favorecen las temperaturas relativamente altas y es menos sensible en este aspecto que la mayoría de plantas de interior. Poco riego, si acaso una vez a la semana es una pauta de hidratación que puede ser buena. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con el exceso de agua, es algo que puede dar al traste con una vida plena de la planta.

Monstera o costilla de Adán

Es una trepadora, pero si no se le ponen guías se expande y vive bien como planta colgante. La peculiaridad de sus hojas, su colorido verde y su capacidad para adaptarse a lugares poco soleados son clave. Necesita iluminación pero sin que le dé el sol directamente. Si se pone en un espacio con poca luz también vivirá, aunque su expansión será más lenta. Más cuidado hay que tener con el riego, si la tierra está algo húmeda no hay que regarla y el encharcamiento puede acabar con ella. Una vez cada dos semanas si el tiempo no es caluroso y una a la semana si hace bastante calor pueden ser buenas pautas de riego. Aguanta bien las temperaturas frías, pero necesita que la tierra tenga nutrientes así que cada par de años o tres habría que tener en cuenta esto. O menos tiempo, en función de la tierra en que se ponga.

Peperomia

Otra planta con unas hojas preciosas, que parece pensada para estar en el interior de los hogares. Además, tiene la posibilidad de ser una planta que crezca en lugares reducidos. Ideal para decorar y generar un punto de distinción. Necesita bastante iluminación sin que le repercuta el sol directo, a diferencia de otras plantas de esta lista, necesita temperaturas cálidas, aguanta bien el calor y sufre mucho cuando el termómetro se acerca a los diez grados. Así que es una buena opción para la franja costera andaluza y puntos del hogar sin mucha corriente de aire. No necesita mucho riego, lo pasa mal cuando se encharca o tiene excesiva agua, así que las pautas de regado pueden ser similares a la de la monstera, eso sí hay que tener en cuenta que necesita un ambiente húmedo y no le va mal pulverizarle agua en épocas de mucho calor. Como peculiaridad, necesita buen suelo y se suele trasplantar cada temporada para que se revitalice.