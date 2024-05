Esta es la playa ideal para ir con niños en Málaga

El final del año escolar está casi aquí para los más jóvenes, lo que nos hace recordar que el verano se acerca rápidamente, algo que muchos esperan con ansias, especialmente aquellos que disfrutan del clima cálido, la playa y unas vacaciones donde el mar y el sol son los principales atractivos. Al elegir un destino, planificar unas vacaciones o simplemente disfrutar de un domingo especial que recordarás durante todo el año, la respuesta suele estar junto al mar.

Encontrar una playa ideal que cumpla con todos los requisitos para los niños y niñas, donde todo sea perfecto para ellos y también para los adultos en algunos casos, puede resultar desafiante. La sección de viajes de 20minutos se ha propuesto identificar 10 playas españolas que se ajusten perfectamente a estos criterios, playas con largos arenales, donde el nivel del mar no sea especialmente alto y tenga una zona para el baño de los más pequeños de la casa, además de posibles servicios que ofrezca la playa que doten de un valor extra a la jornada de sol y arena.

"Simplemente debes elegir entre larguísimos arenales o recoletas calas: en estas playas, la seguridad y la diversión están garantizadas", indican, señalando destinos en el mapa español como Fuerteventura, Llanes, Tossa del Mar, Santoña, Oliva, Menorca, O Vicedo, Calafell o Sanlúcar de Barrameda, pero también en Málaga.

"Entre el puerto deportivo del Candado y la Fábrica de Cemento, en la parte este de la capital de la Costa del Sol, esta playa, habilitada con áreas de pícnic (previa solicitud de permiso) y zona infantil con juegos, toma su nombre de la formación rocosa que, a modo de istmo, la divide en dos", señalan desde 20minutos sobre la playa de El Peñón del Cuervo, reconocida por los malagueños por las facilidades que ofrece con la zona de mesas y barbacoa que tiene en la parte superior, antes de descender hacia la playa.

Destacan también que se puede "acercar en bicicleta, ya que sus alrededores cuentan con amplios carriles que forman parte de la Senda Litoral y de la Gran Senda de Málaga", perfecto para hacer un recorrido en familia en bicicleta, aunque también mencionan que no es una de las playas más extensas de Málaga, de "unos 250 metros de longitud", pero sí una de las que ofrece mayores garantías en la costa, debido a su poca altura y porque "casi no tiene oleaje", aspectos muy importantes cuando se trata de niños, especialmente si aún no están familiarizados con el agua.