Dos pueblos de Málaga que exprimir en septiembre antes de que acabe el verano

Técnicamente, el verano no se esfuma hasta el 23 de septiembre, fecha en la que el otoño se instala entre nosotros. Septiembre, sobre todo en Málaga, es un mes con mucho que exprimir aún en términos veraniegos. La playa sigue siendo un reducto infalible para echar una jornada de disfrute con los tuyos o en solitario, también la gastronomía donde aún apetecen cosas fresquitas o algún espeto rezagado. Los entornos naturales respiran aliviados antes de la llegada de las lluvias, y los pueblos de la geografía malagueña se encuentran en un momento perfecto para ser visitados. Esto no quiere decir que otras estaciones, como la primavera o el otoño, no sean adecuadas para explorar estas localidades, pero septiembre combina temperatura agradable con una sensación de tranquilidad que hace que la provincia sea especialmente atractiva para los visitantes. Torremolinos y Rincón de la Victoria ganan enteros en septiembre.

Es un transatlántico turístico que ofrece una amplia variedad de opciones de entretenimiento a sus visitantes. Puedes seguir los pasos de figuras ilustres como John Lennon o Camarón de la Isla a través de la rica historia del municipio. También puedes explorar lugares que han sido frecuentados por reyes durante siglos, como el Molino de Inca, que en la actualidad se ha convertido en un hermoso jardín botánico donde el agua desempeña un papel destacado.

Otro punto encantador que merece una visita es el Palacio de Los Navajas, un lugar de gran belleza que ofrece oportunidades para tomar fotografías impresionantes y que está ubicado junto al mar. Este encanto se acentúa en septiembre, cuando la afluencia turística de los meses de julio y agosto disminuye y el clima sigue siendo agradable, al igual que sus playas. Además, el patrón de este lugar es San Miguel, lo que significa que su feria tiene lugar a finales de septiembre, coincidiendo con los primeros días del otoño.

Rincón de la Victoria

Sus hermosas playas y la fama de sus boquerones vitorianos son dos de los aspectos más destacados de este municipio, que ofrece una amplia variedad de actividades para todos los gustos. En septiembre, puedes aprovechar el agradable clima para disfrutar de un día en la playa, explorar la impresionante Cueva del Tesoro, que está llena de historia, y deleitarte con las deliciosas sardinas y boquerones de la zona. A pesar de que septiembre tiene la letra "erre", estos pescados aún se encuentran en su punto perfecto en cuanto a sabor y calidad. Estos días se celebra la Fiesta del Boquerón Victoriano y no debes dejar pasar la oportunidad .

Benagalbón, uno de los municipios que forma parte de Rincón de la Victoria, celebra a mediados de septiembre un animado festival de verdiales, que es una auténtica explosión de alegría. Además, esta zona es conocida por su producción de vino y pasas, como muchas otras localidades de La Axarquía.