'The Telegraph' marca estos dos pueblos costeros de Málaga como dos de los mejores de España

Es evidente que Málaga es uno de los grandes destinos para los turistas británicos cada año, especialmente en verano pero también en cualquier otra temporada. El clima, mucho más benévolo en términos de frío que en el Reino Unido, les hace elegir una y otra vez Málaga, aunque también otros tantos puntos de la geografía española, especialmente sus puntos costeros.

Es el diario británico The Telegraph el que ha realizado un listado de los 20 mejores pueblos costeros de toda España entre los que ha elegido a dos de la provincia de Málaga entre su selecta clasificación. Hablamos de Estepona y de Nerja, los dos municipios que no pueden faltar en un viaje a la costa española según este medio, uno de los más leídos cada día en todo el Reino Unido.

"Estepona, en el extremo occidental de la Costa del Sol, está pasando por un buen momento, con un número cada vez mayor de hoteles de lujo en la atractiva ciudad y sus alrededores", señalan desde The Telegraph sobre Estepona, a la que ven como un lugar completamente equipado de cara al ocio y al confort pero que no ha perdido su esencia pese a ello: "Si bien ha sido un centro turístico establecido durante décadas, ha perdido poco de su carácter tradicional".

A Estepona la colocan como el quinto mejor destino de toda España, sólo superada por otros cuatro pueblos: Sitges (4ª), Tarifa (3ª), Cadaqués (2ª) y Sanlúcar de Barrameda, a la cabeza dude este listado.

Sobre Nerja también mencionan que pese a ser un habitual y a veces masificado destino vacacional, especialmente en los meses de verano más intensos como julio y agosto, ha sabido "conservar gran parte de su esencia a pesar de ser un popular destino vacacional". No hay dudas de que Nerja cuenta con algunas de las mejores playas no sólo de Málaga, sino también de Andalucía y España, aunque no sólo ofrece sol y playa, sino también muchos más en su interior.

