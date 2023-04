El diario británico 'The Sun' descubre el significado de guiri

El periódico británico The Sun ha descubierto a sus lectores la existencia y el significado de la palabra guiri, el nombre o mote con el que solemos hacer referencia a los turistas no sólo británicos, sino también de otros países aunque siempre bajo determinados factores ¿Quién no ha usado este término alguna vez para hacer referencia a algún turista? ¿O quién no ha descartado algún que otro bar o restaurante tras decir eso de "este no, que es de guiris"?

Es Lee Bell, redactor del medio inglés, el que pone de manifiesto esta particular forma de llamarles. "Un guiri, pronunciado 'guee-ree', es como un código secreto que los españoles usan para describir a ciertos extranjeros en su país", destaca el periodista británico, que asegura que habitúa con frecuencia Barcelona y que le suelen identificar como tal.

Entre las teorías que expone sobre el significado de guiri, hace referencia a que la palabra vasca giri, significa rubio o de piel clara, y que ese puede ser su origen ya que sirvió para describir la apariencia física de los turistas. Aunque como explica, "con el tiempo ha adquirido un significado más amplio" y ahora lo usamos para referirnos "a todo tipo de turistas extranjeros, especialmente a los de países de habla inglesa".

The Sun también se plantea si guiri es un insulto como tal, a lo que reflexiona que "a pesar de sus connotaciones negativas, los lugareños suelen utilizar el término guiri como un apodo lúdico para burlarse de los turistas" y sentencian que "por lo general, no es algo por lo que ofenderse", aunque menciona que "algunos lugareños lo usarán de una manera más negativa o desdeñosa, lo más probable es que se hayan visto agravados por el mal comportamiento de los turistas".

También dan algunos consejos para que nos españoles no les llamen guiris. Por ejemplo señalan no usar poca ropa o chanclas cuando el clima no es veraniego, no pasarse con la bebida y acabar gritando en los bares, intentar hablar en español y no forzar el inglés, evitar beber sangría y pedir siempre paella y tener cuidado con los rayos de sol: "Es probable que los lugareños se rían de los guiris cuando los vean caminando de regreso a sus hoteles con ropa de playa y luciendo partes del cuerpo severamente quemadas".