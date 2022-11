Qué hacer en Málaga el sábado 3 de diciembre: 10 planes alternativos

No te lo pienses mucho y toma nota de todo lo que te proponemos para este fin de semana en Málaga. Son muchos los planes que puedes hacer en Málaga este viernes 2 de diciembre (things to do in Málaga, para turistas) así que apunta alguno de los que te proponemos para darle algo diferente a este inicio del último mes del año, también tenemos planes para el puente de diciembre sin salir de Málaga.

Agenda cultural sábado 3 de diciembre

Mercado de las Flores. Este viernes y sábado se celebra el habitual Mercado de las flores en Plaza Mayor, un mercado al aire libre con mucha artesanía local, música en directo y talleres muy interesantes y gratuitos. Este sábado en concreto habrá un taller de coronas florales navideñas a las 12:00 horas, impartido por el atelier floral Leboyerd. La apertura del mercado, de 10:00 a 22:00 horas.

Bazar solidario de Cáritas 2022. Tercer día de este bazar solidario de Cáritas en el que encontrarás alrededor de 120 puestos de artesanía, decoración, moda, joyería, antigüedades... Habrá también puestos de restauración entre los que destaca el de sushi de la mano de Carlos Navarro y paellas diarias. Está ubicado en el Palacio de Congresos, Ferias y Exposiciones de Marbella.

Mobile Week Málaga. Tercera jornada en Málaga de la Mobile Week, eventos y actividades tecnológicas que acercan el futuro y cada vez más presente a toda la ciudadanía. La Amplia agenda durante cuatro días para todos los públicos, con actividades divididas por edades. Échale un ojo a la agenda completa para no perder detalle.

La palabra da la nota. Se trata de un encuentro narrativo en el Museo Ruso de Málaga, una fusión de la cultura rusa y española de la mano del profesor y músico José Manuel Gil de Gálvez. Desde las 12:00 horas se interpretará El Cascanueces de Tchaikovski. Juan Pablo Gamarro al clave y Jimena Gil al violín. Entrada libre hasta completar aforo. Este sábado

Visita guiada: Bajo el asfalto. La arqueología urbana en Málaga contada por la colección del Museo de Málaga este sábado, a cargo de Ana Arancibia, una arqueóloga profesional que explicará el desarrollo de urbanismo en la ciudad y todo lo que se ha ido revelando en los últimos años. La actividad comienza a las 12:30 y es gratuita hasta completar aforo. Los interesados se deben inscribir en el mostrador de acceso del Museo desde una hora antes del comienzo de la visita guiada.

Jesús Molina Quartet. Desde las 12:00 horas, Jesús Molina Quartet tocan en La Cochera Cabaret. El niño prodigio colombiano estará al frente del piano y de la banda de jazz de mayor impacto del momento. Guy Bernfeld, bajista; Jorge Pérez, baterista y percusionista; y Jose Irarragorri, guitarrista; completan el cuadrado de música que se puede disfrutar este sábado por 12 euros la entrada.

VII Anverso/Reverso. Las puertas del Teatro Echegaray se abren gratuitamente durante estas jornadas de Anverso/Reverso. Este sábado 3 de noviembre se interpreta el monólogo reflexivo (No es) fácil, del autor Pedro Okña e interpretado por Marity Manzanera. Se deben retirar las entradas a través de la web del teatro a partir del 30 de noviembre.

Planeta Jondo. Ingrávido es el nuevo trabajo discográfico que presenta Planeta Jondo con colaboraciones de gran talla como Carmen Linares, Arcángel y Jorge Pardo entre otros. Actúan este sábado en El Centro de Artes y Música Moderna (calle Flauta Mágica) desde las 20:30 horas. Las entradas, a 12,22 euros.

Si saben cómo nos ponemos, pa qué nos conquistan. Se trata de un show de monólogos que reúne a algunos de los mejores cómicos latinoamericanos como Dianela Padrón (Venezuela), Victoria Santos (República Dominicana) o Jaime Ferraro (Perú). Les acompaña el español Fernando Moraño. El show comienza a las 22:00 horas en la Cochera Cabaret y las entradas cuestan 10 euros.

Paco Candela. Aún quedan entradas para la actuación de Paco Candela en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga de este sábado. El cantaor flamenco presenta su último trabajo, Paseo por lo eterno, y las entradas de este concierto que arranca a las 21:30 horas cuestan entre 30,80 o 38,50 euros, según zona.