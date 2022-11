Qué hacer en Málaga el viernes 2 de diciembre

Diciembre llega con fuerza a Málaga y son muchos los planes alternativos que comienzan a surgir más allá de salir a las calles y disfrutar del ambiente navideño que ya se apodera de ellas. Si te estás preguntando qué hacer en Málaga este viernes 2 de diciembre (things to do in Málaga, para turistas), te proponemos varios planes diferentes para amenizar este primer fin de semana del último mes del año.

Agenda cultural viernes 2 de diciembre

Mobile Week Málaga. Del 1 al 4 de diciembre llega a Málaga la Mobile Week, cuatro días de eventos y actividades tecnológicas para acercarla a la ciudadanía y entender cómo puede ser su adaptación en el día a día de todos. Amplia agenda durante cuatro días para todos los públicos, con actividades divididas por edades.

Bazar solidario de Cáritas 2022. También del 1 al 4 de diciembre se organiza en el Palacio de Congresos de Marbella el Bazar Solidario de Cáritas 2022, como cada año, de forma benéfica y con más de 120 puestos de todo tipo de productos, muchos artesanos y también varios para comer diferentes tipos de comida. Desde las 11:00 hasta las 22:00 estará abierto al público.

Godspell. El musical Godspell enfila su segundo mes de funciones en el Teatro del Soho. Si todavía no has tenido el placer de disfrutar de esta obra, para los pases de las 17:30 y las 21:00 horas siguen quedando entradas disponibles.

VIII Anverso / Reverso. El octavo ciclo Anverso/Reverso abre las puertas del Teatro Echegaray con seis funciones de entrada libre en las se conmemora el 50 aniversario del álbum The rise and fall of Ziggy Stardust and the spiders from Mars. Este viernes 2 de diciembre tiene lugar (No es) fácil, obra de Pedro Okña e interpretado por Marity Manzanera, un monólogo reflexivo sobre los obstáculos de la vida. Las entradas, gratuitas, se pueden retirar a través de la web del Teatro desde el 30 de noviembre.

Las luces del Botánico. El viaje de la Estrella de Oriente, Stela, es el espectáculo de luces que tiene lugar del 27 de noviembre al 8 de enero en el Jardín Botánico Histórico la Concepción. Un nuevo recorrido luminoso de 2,2 kilómetros con el que disfrutar del entorno mientras ves pasar la historia. Las entradas, a 14 euros los viernes.

Orquesta Filarmónica de Málaga. El Teatro Cervantes acoge dos pases de la Orquesta Filarmónica de Málaga que dirige José María Moreno con varias composiciones muy interesantes. El pase, a las 20:00 horas, tiene un coste de entre 9 y 24 euros.

El ascensor. Se trata de una obra teatral cómica, dirigida y escrita por Patricia Lamela, que narra la historia de Ana, una vida de apariencias, mentiras y falsas identidades que choca con la realidad. Arranca a las 19:00 horas en la Sala Joaquín Eléjar y las entradas cuestan 8 euros en anticipada y 10 en taquillas.

Noches de Astronomía. El Centro de Ciencia Principia organiza estas Noches de Astronomía en la que miran al cielo para entender y comprender un poco más nuestra existencias. Es gratuito aunque requiere de inscripción previa a través de su web y las plazas son limitadas.

Fran Perea y Pablo Piñeiro. Lo que te co/antaron del amor es el espectáculo que traen Fran Perea y Pablo Piñeiro a La Cochera Cabaret. Música, poesía y dibujo en directo que dan pie a las risas, la reflexión y al desarrollo de las emociones. Las entradas, a 15 euros.