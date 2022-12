Si quieres aprovechar hasta el último sorbo de este 2022 y buscas qué hacer en Málaga este viernes 30 de diciembre (things to do in Málaga, para turistas), justo , agarra papel y boli y toma nota para planificar tu tarde, para todos los gustos, con mucho teatro y música. Málaga toca todos los palos y ocupa cualquier espacio de interés. Y atentos porque algunos de los planes son gratis.

Agenda cultural del viernes 30 de diciembre

Festival de títeres. Teatro infantil y gratuito este viernes 30 de diciembre en el Recinto Eduardo Ocón. Desde las 12:00 horas y con entrada libre hasta completar aforo, se podrá disfrutar de la obra Bam Bam y la fábrica de juguetes.

Mirabel, la magia eres tú. Este concierto teatralizado de Mirabel hará disfrutar a los más pequeños en La Caja Blanca desde las 13:00 horas con canciones e historias. Las entradas, desde 6 euros.

Godspell. Es el musical de moda en la ciudad y son ya pocas las funciones que quedan para poder disfrutarla en el Teatro del Soho. La obra producida por Antonio Banderas y Emilio Aragón es un acierto asegurado. Quedan algunas entradas disponibles para las sesiones de las 17:30 y 21:00 horas entre 35 y 64 euros euros.

Tierra mía. Esta obra dirigida por Josemi Rodríguez estará en el Teatro Echegaray hasta este viernes 30 de diciembre, última de las cinco funciones que desde el lunes representan a las 18:00 horas. Tierra mía es la historia de dos personas que viven en dos universos paralelos totalmente distintos y a la vez, absolutamente parecidos. Entradas, desde 6 euros.

Rock Cirk. Rolabola nos presenta un espectáculo circense aderezado con punteos de guitarra eléctrica, redobles de batería estrambóticos, desgarbados vuelos, equilibrios esperpénticos y melenas al aire que se desarrolla en una peculiar estructura aérea autónoma con Rock Cirk en el Teatro Cánovas desde las 18:30 horas. Entradas, desde 8 euros.

La sombra de Doña Inés. Esta adaptación sobre una parte de la obra teatral Don Juan Tenorio de José Zorrilla se interpreta este viernes en la Sala Joaquín Eléjar con carácter benéfico. Entradas, a beneficio del banco de alimentos, desde 8,90 euros.

El lago de los cisnes. Una de las mejores obras de danza clásica aterriza este 30 de diciembre en el Teatro Cervantes desde las 20:00 horas. El lago de los cisnes, con música de Tchaikovsky, es reconocido internacionalmente y trae intérpretes de la talla de Tatiana Nazarkhevich, Nikolay Nazarkhevich o Mariana Rusu entre otras. Solo el amor verdadero podrá vencer la maldición...

Las Luces del Botánico. Si aún no has tenido la oportunidad de disfrutar del espectáculo de luces que está instalado en el Jardín Botánico de Málaga, es un buen día para hacerlo. Stela, un viaje que sigue la estela de la estrella que va a Oriente, el camino que siguieron los Reyes Magos. Entradas, a 12 o 14 euros.

Jarrillo Lata. El grupo malagueño despide el año en La Cochera Cabaret con este especial concierto con todos los estilos que les identifican, desde el rock y el reggae, al ska y el jazz. Entradas más cotillón, desde 14 euros.