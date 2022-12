Qué hacer en Málaga el jueves 29 de diciembre

Se acaba el año y aún quedan planes y actividades que se pueden realizar antes de que se consuma. Si te preguntas qué hacer en Málaga este jueves 29 de diciembre (things to do in Málaga, para turistas) toma nota de alguno de estos planes que te proponemos con talleres, teatro, musicales y demás actividades de la agenda cultural que ofrece Málaga.

Agenda cultural del jueves 29 de diciembre

Taller de doblaje de canciones con Celia Vergara. Si te gusta el mundo del doblaje, el canto y Disney, este taller que imparte Celia Vergara en Málaga este próximo jueves es una oportunidad única que no puedes dejar pasar. Vergara es una de las grandes voces de Disney que ha interpretado papeles destacados del gigante de la animación, metiéndose en la piel de personajes como Meg, en Hércules; Mother Gothel, en Enredados; Madre, en Vaiana; y Falli, en Mulán. Su última interpretación es en Desencantada. Requiere inscripción y tiene un coste de 280 euros.

Navidad en el Museo Carmen Thyssen. El Museo Carmen Thyssen de Málaga sigue con su agenda de actividades por estas fechas. En concreto este jueves tienen programada una actividad llamada Museo de Navidad. Además, se puede seguir disfrutando de su Belén napolitano que cada año instala la Archicofradía de los Dolores de San Juan de Málaga.

Teatro en familia. Esta actividad gratuita que organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga trae al Auditorio Playa Virginia, en El Palo, la obra Un mundo ideal desde las 12:00 horas. Un espectáculo musical para toda la familia, en el que podrán disfrutar de las canciones más icónicas de las principales princesas Disney.

Godspell. Van quedando ya pocas oportunidades para ver la Godspell en el Teatro del Soho. Esta producción de Antonio Banderas y Emilio Aragón lleva semanas haciendo las delicias de los malagueños que se han ido acercando a disfrutar de esta obra tan fresca y diferente. Quedan muy pocas entradas para la sesión de las 20:00 horas, a 46 y 52 euros.

Tip tap pum. Circo infantil en La Cochera Cabaret estos días con este espectáculo musical, tip tap pum. Arranca a las 18:00 horas con este personaje excéntrico que viene del más acá, unos zapatos de claque, ollas, cucharas, platillos y algunos elementos sonoros delirantes, transforman el espacio en un concierto teatral, una orquesta muy particular y en auténticas olas de carcajadas. Entradas desde 7 euros.

Tierra mía. "Es la historia de dos personas que viven en dos universos paralelos totalmente distintos y a la vez, absolutamente parecidos: una de ellas reside en una aldea rodeada de un bosque, mientras que la otra habita justo debajo, en las entrañas de Tierra Profunda", relata la sinopsis de esta obra de teatro infantil con títeres que rueda esta semana en el Teatro Echegaray. Entradas desde 7,15 euros.

Las Luces del Botánico. Stela es el evento navideño del Jardín Botánico – Histórico La Concepción de Málaga, un espectáculo de luces, un recorrido lumínico que hace viajar por el trayecto de los Tres Reyes Magos en su mágica y sorprendente travesía junto a la Estrella de Oriente, unos 2,2 kilómetros de longitud con más de 20 instalaciones lumínicas que transportan a Persia, Babilonia o Belén. Entrada general, a 14 euros.