La ruta de senderismo que es gratis y todos comparan con el Caminito del Rey: está en Málaga y tiene pasarelas

En el corazón del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, en la comarca de la Axarquía, se encuentra una de las rutas más espectaculares de la provincia de Málaga. Se trata de El Saltillo, un itinerario de montaña gratuito y de acceso libre que muchos ya conocen como el Caminito del Rey de la Axarquía. Sus pasarelas metálicas, su puente colgante suspendido sobre el barranco del río Almanchares y sus imponentes vistas de la sierra hacen de este enclave una de las experiencias de senderismo más sorprendentes de Andalucía.

Esta ruta, que une los municipios de Canillas de Aceituno y Sedella, forma parte de la Gran Senda de Málaga, un recorrido de largo trazado que conecta buena parte de la provincia. El tramo de El Saltillo destaca por su espectacularidad y su contacto directo con la naturaleza, combinando tramos de acequia histórica, desniveles, miradores naturales y pasarelas ancladas en la roca que permiten disfrutar del paisaje desde una perspectiva única.

El puente colgante de El Saltillo

El principal atractivo del recorrido es su puente colgante, una pasarela metálica de 50 metros de longitud y 1,20 metros de ancho que se eleva sobre el cauce del río Almanchares. Construido por la Diputación de Málaga, se considera uno de los tres puentes colgantes más grandes de España en entornos naturales. Su instalación ha permitido conectar de forma segura ambas vertientes del barranco, facilitando un paso que antes solo era posible con gran dificultad.

El puente no solo es una proeza de ingeniería en plena montaña, sino también un balcón natural hacia uno de los paisajes más salvajes de la Axarquía. Desde su plataforma, los senderistas disfrutan de vistas panorámicas que, en días despejados, permiten divisar el Mediterráneo a lo lejos. La sensación de altura y la ligereza del paso sobre el abismo convierten este tramo en uno de los momentos más memorables del recorrido.

Cómo llegar y variantes del recorrido

El acceso más habitual parte desde el propio casco urbano de Canillas de Aceituno, junto al Ayuntamiento y los caños de agua de El Pilar. Desde allí, la señalización guía al caminante por un sendero que asciende entre pinares hasta alcanzar las primeras pasarelas y miradores naturales. En apenas cinco kilómetros se llega al tramo más espectacular del recorrido, donde se encuentra el puente colgante. Este itinerario de ida y vuelta suma unos siete kilómetros totales y es el más adecuado para quienes buscan una experiencia intermedia, sin grandes complicaciones técnicas.

Existe una segunda opción más exigente que continúa tras cruzar el puente hacia Sedella, con tramos más técnicos, cadenas de apoyo y senderos estrechos. En total, son unos once kilómetros de recorrido con dificultad media-alta, recomendada para senderistas con experiencia y buen estado físico. El Ayuntamiento advierte que la ruta no es apta para menores de diez años ni para personas con vértigo, y que los menores de doce deben ir acompañados de la mano de un adulto. Las mascotas tampoco son aconsejables en esta travesía.

En todos los casos, el acceso es libre y gratuito, sin necesidad de entrada ni reserva, a diferencia del Caminito del Rey. El estacionamiento en el pueblo es también gratuito, por lo que muchos optan por iniciar la marcha temprano para disfrutar del trayecto con calma y seguridad.

Una joya dentro de la Gran Senda de Málaga

El Saltillo forma parte de la etapa 7 de la Gran Senda de Málaga, un itinerario de unos 25 kilómetros que enlaza Cómpeta con Canillas de Aceituno atravesando Canillas de Albaida, Salares y Sedella. Este tramo es uno de los más espectaculares de toda la ruta provincial, tanto por su riqueza natural como por su valor paisajístico y patrimonial. A lo largo del recorrido, los senderistas atraviesan olivares centenarios, pinares, acequias moriscas y antiguos caminos empedrados que reflejan la historia rural de la comarca.

Perspectiva del Puente Colgante El Saltillo / saltillocanillas.com

El paso por El Saltillo se ha convertido en el punto culminante de esta etapa, una recompensa visual tras horas de esfuerzo y desniveles pronunciados que alcanzan los 850 metros de altitud. En este entorno es habitual avistar aves rapaces como águilas o buitres, además de cabras montesas que deambulan entre las rocas, recordando la naturaleza salvaje y preservada del parque natural.