La Ruta del Vino de Málaga: un viaje a través de los sentidos, la provincia y sus bodegas

La Ruta del Vino de Málaga es una travesía extraordinaria que abarca toda la provincia, de norte a sur y de este a oeste. Esta ruta te permite descubrir cada rincón enoturístico y sumergirte en la esencia del vino malagueño. A lo largo del recorrido, podrás explorar la historia, tradición, color, sabor y denominación de origen de esta tierra vinícola única y los mejores vinos de Málaga.

La provincia de Málaga posee tres exquisitas denominaciones de origen: DO Málaga, DO Sierras de Málaga y DO Pasas de Málaga. Cada una ofrece una experiencia distintiva, invitándote a explorar sus viñedos, bodegas y procesos de producción únicos. Desde los vinos dulces y generosos de la DO Málaga, pasando por los vinos tintos y blancos de la DO Sierras de Málaga, hasta las uvas pasas y los vinos moscatel de la DO Pasas de Málaga, hay un mundo de sabores esperando ser descubierto.

En esta ruta, podrás conocer de cerca el proceso de elaboración del vino, visitar bodegas centenarias y recorrer paisajes de viñedos. Además, tendrás la oportunidad de deleitarte con catas y maridajes que realzan la belleza y diversidad de los vinos malagueños. Cada paso te acercará al origen, sumergiéndote en una cultura vinícola viva y apasionante.

Esta ruta del vino recorre cuatro destacadas zonas de la provincia de Málaga, con paradas esenciales en la Serranía de Ronda, la Axarquía, Manilva y la Zona Norte. Nueve municipios (Almáchar, Arriate, Cómpeta, El Borge, Manilva, Moclinejo, Mollina, Ronda y Sayalonga) albergan algunos de los mejores vinos de la provincia. Cada rincón de estos lugares te ofrece experiencias únicas, siempre acompañadas del mejor vino.

En esta ruta, tendrás la oportunidad de visitar bodegas y restaurantes que destacan el producto y la gastronomía local. Podrás sumergirte en el fascinante mundo del vino, explorar viñedos y descubrir los secretos de su elaboración. Además, la ruta ofrece opciones de alojamiento para disfrutar de una estancia completa, así como visitas a museos, servicios de guías turísticos y la posibilidad de adquirir productos locales en diversos comercios, permitiéndote llevar contigo lo mejor de esta inolvidable experiencia.

Sin lugar a dudas, Ronda se posiciona como uno de los principales centros de la producción de vino en la provincia de Málaga. Gracias a su ubicación privilegiada en la Serranía de Ronda, se producen vinos excepcionales, lo cual ha llevado a que numerosas bodegas y viñedos destacados se establezcan en esta área. Todas estas bodegas ofrecen la opción de reservar visitas guiadas o catas en sus instalaciones, con precios que varían entre los 20 y los 35 euros.

En Ronda, un lugar encantador que merece ser explorado por todo lo que ofrece, se encuentran bodegas como F. Schatz, Lunares, La Melonera, Excelencia, Gonzalo Beltrán, Morosanto, Kieninger y Doña Felisa, entre otros. Además, cerca del impresionante Tajo, se ubican la Bodega Vetas en Arriate y la Bodega Cuesta de la Viña en Montecorto. Por otro lado, las Bodegas Dimobe en Moclinejo y las Bodegas Nilva en Manilva también son opciones destacadas para descubrir y disfrutar.