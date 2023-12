Este es uno de los teleféricos más impresionantes de España y lo tenemos en Málaga

Por experiencias en Málaga, en toda la provincia, no será. Málaga en su totalidad ofrece multitud de opciones diferentes para el ocio, para la aventura, para contemplar de una forma diferente todo. Si eres de los que no le gusta especialmente el senderismo, hay otra forma de llegar a lo más alto y contemplar toda Málaga. Los teleféricos son toda una experiencia en altura, no apto para aquellos con vértigo, que nos permite ascender en cabina hacia el cielo con la máxima seguridad. Desde el portal Descubrir catalogan a los siete teleféricos más impresionantes de España y, adivinen, uno está en Málaga.

El teleférico de Benalmádena, que muchos han podido contemplar desde la autovía cuando vas o vienes de Málaga capital, hacia la propia Benalmádena, Fuengirola o Marbella, es uno de los más impresionantes de todo el territorio español junto a los que podemos encontrar en el Teide, Fuente Dé, Madrid, Montjuic, Monserrat o Cabárceno.

"Si tu próximo destino es alguna localidad de la Costa del Sol, descubrir lo que ofrece el teleférico de Benalmádena, te va a gustar", reseñan desde Descubrir para poner al teleférico en el mapa: "Se trata de uno de los funiculares más modernos de España y las panorámicas que puedes disfrutar desde sus cómodas cabinas impactan".

La experiencia en el teleférico de Benalmádena pondrá a más de uno los pelos de punta y es que, en apenas un cuarto de hora, ascendemos casi 800 metros de altitud para copar el monte Calamorro: "No apto para personas con vértigo, el teleférico inicia su recorrido en el barrio de Arroyo de la Miel, en pleno corazón de Benalmádena y sube hasta llegar a la cima del monte Calamorro, en un impresionante ascenso de unos 3 kilómetros en 15 minutos ‘volando’ hasta los casi 800 metros de altitud. El litoral malagueño se despliega a tus pies y, si el tiempo permanece despejado, es posible incluso ver la costa africana".

Una vez en lo más alto del monte Calamorro, las actividades que se pueden disfrutar en sus alrededores están muy conectadas a la naturaleza. Como señalan desde el propio portal, descubrir el "mundo de la cetrería contemplando una maravillosa exhibición de vuelo de rapaces" es una opción diferente para completar la jornada. Evidentemente iniciar desde este punto alguna senda o ruta en busca de más miradores en la zona, harán de la experiencia un diez.

Las entradas para el teleférico de Benalmádena tiene un precio online de 17,9 euros la general, de ida y vuelta, o de 10,9 euros si solo quieres hacer un trayecto. Las reducidas, para niños y seniors, a 13,9 y 9,9 euros.

Los teleféricos más impresionantes de España según Descubrir