Cinco tiendas en Málaga donde encontrar tu disfraz más original de Halloween

Cada vez está más cerca la noche de Halloween, esa fiesta anglosajona que tan fuerte ha arraigado en España. La noche del 31 de octubre, en la víspera del Día de Todos los Santos, se celebran esta fiesta en la que niños y no tan niños se disfrazan con sus mejores trajes y personajes, los más oscuros, tenebrosos y terroríficos que se les ocurran, ya sean tradicionales o algunos más novedosos que son tendencia este 2022.

Desde los habituales de vampiro, momio y zombie con lo que más graciosos están los niños a los más actuales y en tendencia como pueden ser los inspirados en series como Stranger Things, la Bruja Escarlata o Jeffrey Dahmer. Os recomendamos algunas de las tiendas de disfraces en Málaga en las que puedes encontrar el tuyo para esta fiesta.

Luis Carrasquilla

Si eres de Málaga y no conoces la tienda de Luis Carrasquilla es que no eres un amante de los disfraces. Con más de 35 años de experiencia en el sector, su tienda de disfraces y otros complementos es una de las referencias en Málaga a la hora de buscar y encontrar ese nuevo atuendo que te transformará o el clásico entre los clásicos. Luis Carrasquilla cuenta con dos tiendas en el centro de Málaga, una en calle Juan de Padilla, muy próxima a Plaza Uncibay, y otra en calle Peso de la Harina, próxima al Corte Inglés. Ambas abren de lunes a sábado de 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30. Si no encuentras lo que estás buscando en sus tiendas es mejor que coges hilo y dedal...

Party Land

En el Paseo de Reading se encuentra Party Land, una de las tiendas de disfraces, celebraciones y fiestas mejor valorados de Málaga. Reconocida especialmente por su amplio catálogo de productos para cumpleaños de niños o comuniones, también cuentan con disfraces y complementos de estos para ir todo lo parecido que puedas a esa elección que tomaste. Abren de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 de forma ininterrumpida.

Almacenes Moyano

Otro lugar de referencia en Málaga para encontrar tu disfraz es sin duda Almacenes Moyano, no sólo por la amplitud de su nave, con numerosos pasillos que cumplen los deseos de cualquier amante de los disfraces, sino también por la variedad de productos relacionados con la fiesta de Halloween u otras temáticas. Se encuentra en calle Veracruz y el horario de apertura va de lunes a viernes de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00; los sábados, de 9:30 a 13:30.

Party Fiesta

En calle Armengual de la Mota está también Party Fiesta, otro establecimiento que ofrece muchos artículos para fiestas y celebraciones entre los que cuentan con variedad de trajes y disfraces para Halloween para ir bien equipado para la noche de los muertos vivientes... Abre de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30, cerrando los sábados por la tarde.

Juguetes Carrión

Juguetes Carrión es una de las tiendas de juguetes con mayor tradición e historia en Málaga, que cuenta con múltiples establecimientos repartidos por toda la provincia, en los puntos más destacados como calle Nueva o Mármoles, Avenida de Velázquez o en la zona de Teatinos. Especializada en juguetes, también cuenta entre su catálogo con un amplio surtido de disfraces para estas fechas. Los horarios entre tiendas pueden cambiar, por ejemplo la del Centro abre de 9:45 a 13:30 y de 17:00 a 20:30.