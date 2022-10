¿Una boda de cuento de hadas? Tres castillos y palacios para celebraciones en Málaga

¿Vas a celebrar tu boda y aún no has decidido dónde será la celebración? Es sin lugar a dudas uno de los momentos más especiales en la vida, un momento único e irrepetible en el que darás el el sí quiero con esa persona especial que has elegido para acompañarte en tu camino y crecer juntos. Son muchos los que buscan que su enlace sea diferente y espectacular y es por eso por lo que te proponemos tres opciones donde reunir a familiares y amigos en castillos o palacios en la provincia de Málaga para celebrar tu boda.

Castillo de Monda

Si estás buscando que tu boda sea sacada de un cuento de hadas, en el Castillo de Monda podrá hacerse realidad. Esta fortaleza del siglo IX está adaptada para grandes celebraciones, ya sean bodas o eventos importantes. A poco más de 15 kilómetros de Marbella y de 45 de Málaga, el Castillo de Monda está construido sobre los cimientos de la antigua fortaleza árabe Al-Mundat del siglo IX, de la que conserva tanto una de sus torres originales como parte de su muro interior. Situada justo en una colina que deja una imagen incalificable del verde del Valle de Guadalhorce y la Sierra de las Nieves.

El castillo cuenta con diversas zonas donde realizar la celebración, según el número de invitados que tienen cabida para más de 150 personas pero que también cuentan con opciones más íntima para 20 personas. Además, cuentan con un hotel con capacidad para hasta 70 invitados repartidos en 29 habitaciones para evitar coger ningún transporte tras concluir la fiesta. Para más información, consulta su web.

Palacio del Limonar

¿Eres más de palacios que de castillos? Pues no te preocupes porque Málaga tiene de todo y sin salir de la capital. El Palacio del Limonar es un edificio construido por el arquitecto José Novillo Fertrell que data de 1893 y consta de tres plantas y un sótano. El espacio cuenta con diversas salas para celebraciones y bodas más pequeñas que van desde las 21 personas hasta las 44.

El palacio incluye todo lo necesario para que el día de tu boda sea el más especial que recuerdes, un día irrepetible también para familiares y más allegados. Son más de 12.000 metros cuadrados de puro encanto, detalles minuciosos y que cuenta con hasta cuatro suites independientes para que el descanso sea impecable. Para más detalles y reservas, en su página web.

Castillo Santa Catalina

El Castillo Santa Catalina es uno de los hoteles más exclusivos de Málaga, de cinco estrellas, y que cuenta con una de las vistas más espectaculares a toda la bahía de la ciudad. Se trata de una palacio construido en 1932, de estilo arquitectónico inspirado en el Renacimiento árabe, que está ligado a la fortaleza malacitana desde 1624. Su gran terraza y vistas privilegiadas lo convierten en cónclave espectacular para grandes celebraciones con todo lujo de detalles para hacer de ese día algo único e inolvidable como siempre se busca en este tipo de momentos. Para más información puedes consultar su página web.