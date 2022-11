Un secreto a voces, comedia y risas en Málaga: horarios y entradas

De la mano del malagueño Álvaro Carrero llega a Málaga Un secreto a voces, una comedia teatral a La Cochera Cabaret durante este puente de diciembre. Desde el domingo 4 al jueves 8 de diciembre, cinco pases de este show con los secretos como eje central durante esta trama que interpretan un cuarteto con acento puramente malagueño: Pablo Puyol, Virginia Muñoz, Noemí Ruiz y Miguel Ángel Martín dan forma al guión de Carrero y harán las delicias de los espectadores bajo esta premisa.

Un secreto a voces es una comedia de enredo, asegura Carrero, que pide al público que "no se enreden en el enredo buscando lo que no hay". Esta comedia teatral busca sacar risas al público a la vez que entretener mientras van contando una historia que genera conflicto con esa premisa y concepto, el secreto. Carrero logra hacer complejos a los personajes que interpretan Puyol, Muñoz, Ruiz y Martín, alejándolos de lo superficial con "un concepto tan antiguo como el secreto, combinado con algo tan actual como las facenews" que hacen de esta obra "cóctel explosivo" que lleva al límite a los actores.

"El secreto. Guardar un secreto. He ahí la cuestión. Guardar un secreto no es cualquier cosa. Requiere de alguna que otra cualidad. Autocontrol, fidelidad, frialdad, templanza…parece fácil. Sin embargo…seguramente, usted, que está leyendo esta sinopsis en este momento…sí, sí, usted…se ha visto más de una vez incapacitado a la hora de guardar un secreto. Aquello que parecía una tarea de lo más sencilla le ha hecho fracasar como persona. Ante la tentación de tener un pequeño tesoro en su haber a modo de información, ha tenido la necesidad imperiosa de contarlo al primer ser humano que se le ha cruzado en su camino", es el gancho de Un secreto a voces, donde este cuarteto de actores malagueños demostrarán que eso de guardar un secreto no es tan fácil como pintan.

De esa confrontación entre el deber de guardar un secreto y el poder que otorga la posibilidad de contarlo habla esta comedia que está girando por toda España: "Lo peor es que todo esto conlleva daños colaterales. El más importante, transformar la historia de inicio según el secreto vaya pasando de boca en boca de tal manera que al final sea irreconocible. En esta historia se producen dos errores: no saber guardar un secreto y lo que es peor, no saberlo informar. Vivimos en la era de la información. Tenemos que saber filtrar todo aquello que nos llega. Contrastar. En muchos casos nada es lo que parece y aquello que en un principio tenía un sentido informativo se convierte en un fake. Ahora se dice así, fake. Pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. Ahora disfruten de la obra y si no les gusta, por favor, no se lo digan a nadie. Guarden el secreto".

Horarios y entradas para Un secreto a voces

El guión de Carrero aterriza a La Cochera Cabaret este domingo 4 de diciembre con un pase a las 18:00 horas y tendrá otros cuatro en los días consecutivos. El lunes 5 a las 19:00 horas, martes 6 a las 18:00, miércoles 7 a las 22:00 y la última, el jueves 8 a las 18:00 horas. Las entradas, que cuestan 13 euros, están volando. Se pueden adquirir a través de la web de la Cochera.

Cómo llegar a La Cochera Cabaret