Qué hacer en Málaga el domingo 4 de diciembre

Afrontamos el final de este primer fin de semana de diciembre con varios planes para todos los públicos, muchos para familias y niños, con gran presencia también de los habituales mercadillos que siempre apetecen visitar por estas fechas. Si te estás preguntando qué hacer en Málaga este domingo 4 de diciembre (things to do in Málaga, para turistas), aquí van algunos planes para amenizar el día.

Agenda cultural domingo 4 de diciembre

Mobile Week. Última jornada en Málaga de la Mobile Week y sus eventos y actividades tecnológicas que acercan a todos los avances y la adaptación de la misma en nuestro día a día. La amplia agenda de actividades y eventos se puede consultar en su web.

Bob Marley for babies. Esta obra de teatro musical está dedicada a los más pequeños, una actividad diferente en familia con la música reggae de uno de los más grandes, Bob Marley. Cuatro bailarinas que cantan, o cuatro cantantes que bailan, y una violonchelista, interpretan sofisticados arreglos vocales de los grandes temas de Bob Marley. Pases a las 10:30, 11:30 y 12:30 horas y entradas a 8 euros.

Bazar solidario de Cáritas. Último día también de este mercado solidario que se organiza en el Palacio de Congresos de Marbella. De 11:00 a 22:00 horas podrás disfrutar de unos 120 puestos de todo tipo a beneficio de Cáritas.

Mercado artesanal de la Merced. Este domingo 4 y el próximo día 11 la Plaza de la Merced se llenará de puestos artesanales y de creadores. De 11:00 hasta las 20:00 horas estarán allí instalados una selección de puestos de todo tipo.

Soñando a Pinocho. Más teatro para el público infantil. Una oportunidad para ir en familia al Teatro Cervantes con esta obra de La Tartana Teatro, Soñando a Pinocho. Dos pases, a las 11:00 y 13:00 horas, con marionetas y actores que harán las delicias de los más pequeños. Entradas, a 6 euros.

Mercadillo de Navidad. El Cementerio Inglés de Málaga abre sus puertas con este mercadillo de Navidad que organiza la iglesia de St. George. Desde las 12:30 hasta las 15:00 horas se puede visitar el lugar.

El circo del Señor Julián. La Cochera Cabaret acoge este mediodía El circo del Señor Julián, un show de circo, magia y humor dirigido a todos los públicos que hará las delicias de los más pequeños. La hora está fijada a las 12:00 horas y las entradas salen a 8 euros.

Godspell. ¿Eres de los que aún no ha disfrutado de la magia del Teatro del Soho? Godspell ya ha maravillado durante el último mes a muchos malagueños y foráneos que se han acercado al centro de Málaga a disfrutar de esta obra de Antonio Banderas y Emilio Aragón con un elenco inmejorable. Entradas entre 35 y 64 euros actualmente para el pase de las 18:00 horas.

Un secreto a voces. Esta comedia de Álvaro Carrero la protagonizan Pablo Puyol, Virginia Muñoz, Noemí Ruiz y Miguel Ángel Martín del 4 al 8 de diciembre en La Cochera Cabaret. Se estrena este domingo a las 18:00 y las entradas cuestan 13 euros.

Tomás García en directo. Uno de los shows de Tomás García llega este domingo a La Cochera Cabaret. El cómico malagueño contará sus monólogos de siempre como nunca antes los habías escuchado. Aún quedan entradas para esta sesión que arranca a las 21:00 horas.