Cinco venus y una dama que visitar en la provincia de Málaga

La historia de la humanidad expresándose tiene decenas de miles de años de evolución y no siempre se tienen claros los porqué de las representaciones o el significado concreto de las obras de arte encontradas en diferentes yacimientos. Las representaciones de mujeres de la prehistoria no tienen demasiado que ver con las de época romana. En cualquier caso, todo su contexto se puede encontrar en los museos y centros de interpretación de la provincia de Málaga. por suerte, hay representaciones de mujeres de todas las épocas en las que se hicieron. Unas eran amuletos, otras elementos simbólico, otras simple ornamento. Un pequeño recorrido por las más famosas y mejor conservadas no quiere decir que sean las únicas que ver, pero sí un reclamo y punto de partida para conocerlas teniendo en cuenta que las mejores fotografías no captan elementos casi intangibles de estas obras de arte de otro tiempo.

Mosaico del Nacimiento de Venus, Museo de Málaga

Aunque no sea una venus en el concepto artístico, entiéndase: es el nacimiento de la diosa venus representado en un colosal mosaico romano que se encontró en Cártama, se restauró y ahora se puede admirar en el Museo de Málaga. Aunque era común decorar los suelos de las casas con mosaicos se cree que éste pudiera estar en unas termas o jardín con fuente por sus motivos. Puede ser un buen punto de partido para saludar a las venus que esperan en este recorrido.

Venus de Anticaria, Museo de la Ciudad de Antequera

Encontrada a principios de este siglo XXI en el yacimiento romano de La Estación, se trata de una cabeza de mujer de la época romana (siglo I o II de la presente era) tallada en mármol y de muy bella factura. Con el pelo recogido, es de esas piezas en las que puedes ver a alguien que conoces en una talla que tiene dos milenios. Se puede disfrutar en el Museo de la Ciudad de Antequera en el que también hay uno de los efebos de bronce romano más bellos del mundo.

Venus de Fuengirola, Finca El Secretario

Descubierta en 1979 en el yacimiento romano de Suel, en las proximidades de la actual Fuengirola, es una venus tallada en mármol que está datada en el siglo II después de cristo (se estima que cercana al periodo del emperador Adriano), ha sido restaurada hace pocos meses y se puede ver en todo su esplendor en el centro de interpretación de la Finca del Secretario, dónde hay otro yacimiento de época romana y está acompañada de otras obras de arte y utensilios. 1,44 metros de alta y la capacidad de flanquear la entrada a un mundo parecido al nuestro pero mucho más antiguo y seductor.

Venus de Benaoján, Museo de Málaga

Encontrada en 1941 por Simeón Giménez Reyna en la cueva de La Pileta, en un principio se le llamó Ídolo de la Cueva de la Pileta, pero los estudios posteriores concuerdan en que es una figura de mujer (se resaltan los senos y el pubis), un pequeño ídolo, tal vez para llevar colgado, tal vez como amuleto personal o comunitario. Una obra de arte en terracota posiblemente creada para proteger más que para conmemorar o idolatrar. Está datado entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo, aunque es probable que más cercano a la datación más antigua. Es una de esas piezas a las que una fotografía no le hace justicia y verla en directo en el Museo de Málaga sí que proporciona la mirada adecuada, conecta con el espectador como si fuese algo familiar. Simple, detallista, milenaria. Es curioso pero en la necrópolis de Las Aguilillas se han encontrado pinturas similares a esta estatuilla que se rescató sin el estudio del contexto arqueológico en que se hallaba por lo que carece de muchos puntos con los que trazar un correcto estudio.

Venus del Torcal, Museo de los Dólmenes de Antequera

Tan curiosa como las formaciones pétreas del espacio antequerano, se parece al popular tornillo, que es una roca del Torcal antequerano que seduce a casi cada persona con máquina de fotografiar que pasa cerca y es la piedra icónica de la zona. Es una de las piezas más importantes del recién inaugurado Museo de los Dólmenes, tiene 7000 años de antigüedad y transfiere parte del significado que los humanos de la época le daban a las figuras de mujer sólo con verla.

Dama de la aduana

Esta venus del siglo II tiene una bonita historia de casualidad: se encontró a finales del siglo XVIII en la ampliación del palacio de La Aduana que hoy es el Museo de Málaga y dónde está expuesta a la entrada. Se trata de una pieza hecha en la zona, con mármol de las canteras es Mijas y tres iniciales inscritas en su base que aún hoy son un misterio. No se conserva su cabeza y, sin embargo, tiene el poderío necesario para rendirle una visita.