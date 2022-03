Ana Salinas, una jurista referente en España

Ana Salinas preside la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales desde el pasado diciembre, aunque su andadura en altos organismos comenzó mucho antes. La catedrática en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Málaga ejerce como asesora jurídica en materia de Derecho Internacional y terrorismo en el Consejo de Europa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores puso a Salinas a disposición del organismo en 2009 y hasta ahora mantiene la labor, aunque desde 2011 lo hace como asesora externa. También es miembro de Board, que es el órgano de dirección de la European Society of International Law. La jurista es la cuarta española que ha formado parte del organismo y es la primera mujer que lo hace. Además, desde 2019 es Jueza ad hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

La malagueña supone un referente en la ciudad, habiendo alcanzado la excelencia profesional como una mujer pionera en el Derecho Internacional. “Trabajé en la valoración del cumplimiento de Derechos Humanos en Mauritania desde Naciones Unidas y el gobierno se opuso a que a que fuera una mujer la que los evaluase”, indica Salinas como una experiencia puntual en una carrera en la que afirma que no ha tenido referentes a pesar de que las mujeres en el mundo del derecho suponen un porcentaje más amplio. “El Derecho Internacional te obliga a viajar, es una carrera muy exigente para las que hay gran cantidad de mujeres capacitadas pero siguen existiendo más complicaciones para ellas”.

"Me quedé embarazada durante la tesis y no tuve baja por maternidad, pero aún así la defendí en plazo"

Salinas afirma que hubiera sido más fácil desarrollar su profesión si hubiera sido hombre. “Me quedé embarazada a los 24 años, en el segundo año de mi tesis y en ese momento no tuve baja por maternidad, pero aún así la finalicé en plazo”, explica. “Defiendo las facilidades que existen ahora en algunos puestos laborales para disfrutar de las bajas por maternidad, debería ser siempre así y me alegro mucho.

Pero también tenemos que normalizar que en otros campos profesionales no lo es y se deben tomar decisiones que faciliten el cuidado familiar sin apartar el trabajo. Me he visto obligada a llevar a mi hijo cuando era pequeño a algunas de mis clases, lo he hecho con naturalidad, porque deberíamos normalizarlo. Ahora es doctorado en Ingeniería Aeroespacial y asegura que lo ha conseguido gracias a lo que yo le he enseñado”, confiesa la catedrática.