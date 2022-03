Dry Martina, el cóctel de sonidos más malagueño

Laura Insasusti o Dry Martina, lo mismo da, que da lo mismo. La cantante malagueña cumple más de diez años en el mundo de la música. Desde que en 2010 decidió romper con su trabajo como productora audiovisual, “porque yo no quería trabajar para los artistas, yo era la artista”, ha sacado dos discos, numerosos singles y está trabajando en el próximo álbum que prevé que salga a la luz antes de verano. En 2012 salió a la luz con Momento Perfecto, aunque fue el sencillo Musaraña el que la colocó en el panorama musical español. El segundo álbum se titulaba en Ahora!, se estrenó en 2015.

Dry Martina sigue manteniéndose en las listas de éxitos con su cóctel particular de jazz y swing y aunque advierte que incorporará sonidos modernos y otros retro, tipo Las grecas, en su próximo lanzamiento. La cantante asegura que con la pandemia tuvo que reinventarse, “porque tenía miedo de que se acabara el trabajo” y formó una agencia de comunicación destinada a asesorar a grupos de música. "Yo todo lo que puedo lo hago desde aquí. El próximo álbum lo he tenido que producir en Madrid porque aquí no daba con la persona que quería", afirma la malagueña, quien confiesa que "le tiran mucho las raíces".

"El feminismo está ahí para recordarnos que queda mucho camino por recorrer"

“Considero que el discurso del feminismo está funcionando”, indica la cantante quien asegura que ha percibido cambios a mejor en cuanto al trato a la mujer en el sector desde que empezó su carrera hasta ahora. “¿Conciliación?¿Qué es eso?”, Insausti es madre y asegura que desde todos los gremios se debe seguir luchando en esta línea para conseguir medidas que permitan compatibilizar el desarrollo profesional y la vida familiar.

“Cuando me voy de gira sigo escuchando comentarios de personas que se extrañan porque haya dejado a mi hija con mi marido. El es jugador de baloncesto profesional y seguro que no los recibe cuando se va a jugar fuera”, indica. “Las mujeres, que somos feministas, seguimos teniendo integrada la programación machista. El feminismo está ahí para recordarnos que no está todo ganado y que tenemos que seguir trabajando”, concluye la cantante que afirma que ella "es más de luchar y demostrar que de reivindicar".