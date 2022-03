Olivia Valère, la reina de la noche durante cuatro décadas

La empresaria Olivia Valère lleva más de cuatro décadas siendo la reina de la noche, y ni la gran capital parisina ni la soleada Marbella han podido resistir la oferta de ocio nocturno que esta francesa ofrece desde la década de los ochenta del pasado siglo, siendo sus locales un paso obligado en la ruta nocturna de numerosos personajes públicos. La restauradora destaca la importancia de la formación para romper el techo de cristal y favorecer el emprendimiento femenino.

Fue en 1981 cuando la francesa abrió su primera discoteca en París, llamada Olivia Valère, una época en la que “solo había hombres que se ocupaban del ocio nocturno”, asegurando que ha tenido que “trabajar mucho los 20 primeros años, con casi 18 horas al día”, a lo que acompañaba sus labores como madre.

Valère ha aludido a la dificultad de conciliar en una época en la que esta idea ni existía en el ámbito del género. “Me acostaba a las 06:00 horas cuando ellos se iban a la escuela y era difícil para una mujer tener un negocio en la noche y familia y poder arreglar las dos cosas”.

Según ha relatado, el club de Marbella “es una pequeña copia” del parisino, caracterizado por ser “un sitio de moda al que los famosos del mundo venían como clientes a pasar una buena noche con sus amigos” y que permaneció abierto hasta 1995.

Por otro lado, en 1984 Valère descubre Marbella de la mano de su “amiga”, la cantante Kimera, que la invitó a su “cumpleaños” en la ciudad costasoleña. “Quedé enamorada inmediatamente” y como “en París había menos trabajo en verano”, decidió “abrir un club en Marbella”, además de contar con otros en Marruecos, Argentina o Líbano.

La empresaria ha relatado los problemas con los que se ha topado a la hora de dirigir a empleados masculinos: “Cuando tienes algunos hombres que son muy machistas, al principio para tener una brigada que te escuche no es fácil y necesitas mucho tiempo para que la gente respete. Al final me querían, pero al principio no entendían que una mujer joven pueda llegar a ordenar, además los españoles, que son muy machistas”, ha recalcado.

De este modo, ha valorado que hoy en día es más fácil para las mujeres emprender que los años 80. “Primero, hay que demostrar que tú eres capaz, y cuando la gente ve que eres profesional poco a poco tiene admiración, pero primero hay que demostrar eso y con el trabajo es muy importante”.

Para romper el techo de cristal, Valère apuesta por la formación: “Hoy en día, no hay nada mejor para ver la diferencia que la gente que tiene muchos diplomas y muchos estudios. Para mí, lo más importante para que las chicas tengan éxito y puedan ganar mucho dinero es trabajar en la escuela y tener diplomas, y eso hace la gran diferencia en cualquier país del mundo. Estudiar y tener diplomas es la llave para que las mujeres lleguen dónde quieran llegar”.