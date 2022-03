La primera jefa de la Policía Nacional en áreas lideradas por hombres

M. J. (prefiere no dar datos personales por su oficio) comenzó en escala básica de la Policía Nacional en el 2000 y, jurar el cargo, se trasladó a la Comisaría del distrito Madrid-Centro. Ha estado en Denia (Alicante) y en Málaga ha formado parte del gabinete de información, ha ocupado la jefatura de sistemas especiales y, desde hace dos años y medio, es inspectora jefa de la Sección de Crimen Organizado, estos dos últimos puestos han sido tradicionalmente ocupados por hombres hasta su llegada.

Aunque destaca el sacrificio del trabajo porque tiene que estar “todo el día pegada al teléfono”, manifiesta que “es un orgullo” ser la primera mujer en conseguir ostentar estos cargos de responsabilidad. La mayoría de mujeres están en unidades como seguridad ciudadana o la científica.

Explica que no se ha encontrado ningún problema por ser mujer entre sus propios compañeros, más allá “del típico jefe paternalista que te trata como a una hija”. Una situación que, asegura, le ocurría hace años cuando era más joven y los comisarios que llegaban también solían rondar los 60 años.

Recalca que, aunque personalmente ella dentro del propio cuerpo no haya vivido episodios machistas, “no significa que no ocurra con otras agentes”. “Yo la verdad he tenido mucha suerte”, añade. Reconoce que cuando trabajaba en la Comisaría de Madrid sí recibió comentarios machistas por parte aquellos usuarios que se encontraban bajo los efectos del alcohol o las drogas, “el típico comentario de mujer tenías que ser o vete a fregar a tu casa”, describe. Unas agresiones que nunca le han frenado. Todo lo contrario, le han motivado para seguir subiendo escalafones.

Uno de los aspectos que más le ha llamado la atención a esta policía en la Comisaría de Málaga es la “cantidad de denuncias por violencia machista que recibimos”.

Tiene tres hijos y asegura que el tema de la conciliación lo ha llevado “como se ha podido”. Aunque ella nunca ha pedido la reducción de jornada ni le ha impedido continuar intensamente con su carrera profesional, apunta que en las parejas que hay entre sus compañeros “normalmente es ella la que se coge más tiempo de baja que él”.