Anouc, la jugadora de 'esports' que convirtió su pasión en su trabajo

Ana Oliveras, conocida en el mundo de los esports como Anouc, es una exjugadora profesional de videojuegos que actualmente dirige la escuela de contenidos digitales afincada en Málaga pero con proyección mundial, SquareBox. Desde 1996 hasta 2003, la graduada en Comunicación Audiovisual ha estado compitiendo como jugadora en el top 5 del ranking mundial durante 6 años como experta en el juego Counter-Strike. “Me considero una mujer pionera en este mundo, lo que tiene como inconveniente que no he tenido referentes”, explica.

"Mientras era jugadora trabajé para Nintendo en Alemania, después pasé a un proyecto más abierto que hacían periféricos y formé mi propio club de esport, que después se fusionó con el equipo de baloncesto Baskonia. Años más tarde me trasladé a ESL, que es una operadora de torneos, y finalmente estoy en SquareBox, que es un proyecto diferente a todos los que he hecho".

La gamer considera que el sector del videojuego está masculinizado a pesar de ser un mundo contemporáneo y lo achaca a que viene heredado del sector de la informática. “Pensar que las mujeres no forman parte del sector porque a las niñas no le gustan los videojuegos es una idea muy reduccionista. La mayoría no han tenido la oportunidad de jugar y es desconocido para ellas, yo tuve la suerte de que en mi casa se jugaba y mi padre me lo inculcó”.

"Pensar que a las niñas no les gustan los videojuegos es una idea muy reduccionista"

También considera que la falta de mujeres en el sector se debe a la la carencia de referentes femeninas, que proviene de un problema anterior: la educación en videojuegos y el sesgo social por sexos en este tema durante la infancia.

Anouc explica que ha visto una mayor apertura a la mujer en los esports aunque la mayoría se dedican al marketing o la organización, no son jugadoras. “En 20 años hemos avanzado en este sentido, aunque se deben seguir rompiendo tópicos”, indica la gamer quien aboga por mantener los torneos femeninos. “Una gran parte consideran los torneos de chicas como un proceso de transición para después competir en las competiciones abiertas. Yo pienso que se deben respetar ambos porque no hay ningún inconveniente en que existan los dos”.