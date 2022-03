Laura Rodríguez, la nadadora que llevará Málaga a las Olimpiadas

En unos años, el nombre de esta deportista estará muy presente en la prensa deportiva. Laura Rodríguez es una nadadora malagueña del Club Kronos Natación Mijas cuyo objetivo es conseguir la mínima para competir en los Juegos Olímpicos de 2024. A sus recién cumplidos 18 ha conseguido numerosos méritos aunque confiesa que ahora está en el mejor momento de su carrera deportiva. “Me proclamé campeona de España en 100 metros y 200 metros brazas y desde ahí he ido creciendo”, explica la nadadora.

Tres años después de la primera medalla la convocaron por primera vez con la selección española infantil, como única nadadora de Málaga y una de las tres de Andalucía. Después llegó la pandemia, que paralizó ligeramente la trayectoria aunque cuando se recuperó, obtuvo la mínima en el Campeonato de España Open Junior Absoluto para competir en el europeo. “Llevaba 4 años luchando por esa marca”, confiesa Rodríguez. “Tuve mala suerte en el europeo de Roma porque me descalificaron en los 200 metros y para los 100 me puse mala y me tuvieron que dar de baja”, relata la nadadora.

En el mismo verano de ese año, que fue el de 2021, consiguió sus mejores marcas lo que le permitió participar por primera vez en la categoría absoluta. “Competí en el europeo de Kazán el pasado noviembre, fue una gran experiencia”. Sus méritos más recientes los logró en el Meeting internacional Flandes Cup, una competición internacional con la selección, en la que quedó segunda en 200 metros y tercera en 100 metros.

A estos éxitos se le suma el mérito de la constancia. “Hago los entrenos en la piscina de mi club de 6:30 a 8:00. De 8:15 a 14:45 estoy en el instituto. Después como en el coche y vuelvo a entrenar de 15:30 a 19:00. Llego a casa y estudio, y al día siguiente otra vez”, relata Rodríguez, quien explica que lo más duro de su rutina es cuando va con ganas a un entrenamiento y no sale como le gustaría. “Es un deporte muy sacrificado, renuncio a muchas cosas, pero cuando compites y ves que consigues lo que quieres, merece la pena”.

La nadadora estudia Bachillerato de Salud, porque quiere ser enfermera, y expresa que le gustaría tener cierta facilidad en los estudios, ya que cuando se ausenta por competiciones debe recuperar el temario y los exámenes a la vuelta. “Algunos profesores me han dicho que deje de nadar, no entienden el esfuerzo que yo hago y que los mejores años para la natación son estos”, explica la nadadora, quien asume que debe compatibilizar ambas cosas. No duda en responder que la amistad es lo mejor que se ha llevado de estas experiencias. La joven explica que no ha notado diferencias de género y cree que es por su juventud y por dedicarse a un deporte con categorías muy diferenciadas.