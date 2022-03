La AUGC de Málaga defiende la actuación de la agente que disparó al presunto maltratador armado: "No hay debate, vio peligrar su vida"

"No hay debate. Un cuchillo mata, es un arma letal". Así de contundente se ha mostrado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Málaga sobre la actuación de la agente que disparó en las piernas a un presunto maltratador que arremetió contra ella con un cuchillo en plena calle. El portavoz provincial, Francisco González, defiende que la investigadora, que apenas lleva un año patrullando las calles de Rincón de la Victoria, donde ocurrieron los hechos, "vio peligrar su vida y disparó". Hizo, resalta, "lo que tenía que hacer".

Asimismo, subraya que, pese a los intentos para que el supuesto autor desistiera y arrojara al suelo las armas blancas con las que la amenazaba, la agente efectuó "disparos muy certeros", al tiempo que reconoce la dificultad que entraña "dar al blanco en movimiento" bajo una situación de estrés. "Aunque el hombre resultara herido, demasiado bien salió la actuación", recalca.

La asociación de guardias civiles recuerda que el arma de fuego es el único medio del que los efectivos disponen, además de la defensa extensible, "que no todos ellos tienen". "No tenemos táser -pistolas eléctricas- ni se les espera, tampoco escudos invertidos para bloquear o reducir al delincuente. No contamos con un arma intermedia", remacha el portavoz.

Aunque González considera que la guardia civil, que acabó su formación en la academia en julio de 2021, supo resolver con suficiente eficacia la peligrosa situación a la que se vio sometida, y en la que también participaron otros efectivos, admite que los agentes del Cuerpo no cuentan con la "destreza de tiro" que deberían "y que la gente presupone" dado que, denuncia, realizan "muy pocos ejercicios, concretamente dos al año". "Esto no es una película. Nos dan muy pocas instrucciones", asevera el representante sindical.

"Por ley, estamos obligados a actuar así"

A su juicio, hubo "proporcionalidad" en el medio empleado por la funcionaria, cuya actuación estuvo "totalmente justificada". "Estamos obligados por ley a actuar así. La proporcionalidad no significa que tengamos que buscar otro cuchillo si nos atacan. El único arma legal del que el Estado nos dota si vemos peligrar nuestra vida o la de otros es de fuego", afirma.

De ahí que la asociación de guardias civiles reclame al Ministerio de Interior "más material policial" y una "mayor inversión", que les permita desarrollar su labor "con más eficacia y seguridad". "El guardia civil ya valoraría con qué medio se puede enfrentar al agresor, pero pedimos que nos ofrezcan el abanico de armas que hay en el mercado", reivindica González, que considera "merecedores de medalla" los agentes que se vieron implicados en el violento episodio con el presunto maltratador. "Fue una actuación peligrosa", expresa.