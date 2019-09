Adelante Málaga dice que "no se puede dar la espalda al cambio climático" y pide medidas

El grupo municipal de Adelante Málaga ha celebrado la asistencia "masiva" de la ciudadanía malagueña a la 'Huelga por el Clima', y sobre todo "la multitudinaria presencia de jóvenes"; apuntando que "no se puede dar la espalda a los problemas que el cambio climático produce".

Así, el portavoz de la coalición en la capital, Eduardo Zorrilla, ha señalado que "el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, debe tomar medidas al respecto".

Desde la coalición han indicado que la respuesta social "no cae del cielo, sino que responde a la inacción de las administraciones ante una serie de evidencias científicas como demuestra el informe elaborado por la Alianza por la Emergencia Climática en la ciudad de Málaga".

Con el nombre 'Valoración científica de la idoneidad e implicaciones de la Declaración de Emergencia Climática en el Municipio de Málaga', este informe recoge a su vez las principales vulnerabilidades y sectores de riesgo para el municipio, derivadas del cambio climático según constata el estudio que ha realizado el OMAU (Observatorio de Medio Ambiente Urbano) sobre este asunto.

Son varios los puntos que destaca dicho estudio, como por ejemplo el alto consumo de agua potable destinada a regadíos agrícolas extensivos, ganadería, actividades de ocio y deporte como las piscinas residenciales o campos de golf, instalaciones turísticas, entre otros.

"Málaga es uno de los municipios con mayor línea de costa y por tanto es vulnerable a la potencial subida del mar"

Otros datos que señala este informe es que "Málaga es uno de los municipios con mayor longitud de línea de costa de la provincia, siendo por tanto vulnerable a la potencial subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático, algo que afectaría directamente, según aparece en dicho informe a zonas como la playa de San Andrés Pedregalejo Playa, Playas del Palo, La Térmica, El Bulto, Arraijanal, Los Guindos, etcétera".

Desde Adelante Málaga han señalado que "las consecuencias del cambio climático ya no son discutibles, siendo la toma de medidas, ya no sólo una cuestión de importancia sino de urgencia".

Zorrilla ha recordado que su grupo municipal se presentó a las pasadas elecciones "con un programa electoral que ya era consciente de esta emergencia climática y que recogía medidas al respecto del uso racional en el abastecimiento de agua, de reducción de contaminantes atmosféricos, de promoción de energías alternativas, aumento de zonas verdes y de una movilidad más sostenible o la creación de un Bosque Urbano y un 'Cinturón Verde' para este municipio".

Medidas estas que, ha lamentado, "el equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos, ajeno a la realidad y a la cada vez mayor demanda ciudadana, ni se han planteado llevar a cabo".

Por su parte, la viceportavoz de Adelante Málaga, Paqui Macías ha insistido en que "el cambio climático es una realidad y eso no lo puede negar a estas alturas ni siquiera aquellos que hace unos años menospreciaban los datos científicos y las advertencias de expertos y organizaciones".

"Los efectos los tenemos aquí y los empezamos a sufrir en nuestras vidas diarias"

"Los efectos los tenemos aquí, y los empezamos a sufrir en nuestras vidas diarias. Las consecuencias son múltiples, como la sobreexplotación del planeta, que cada vez hace más calor, llueve menos y las lluvias son más torrenciales", ha indicado, añadiendo que "se están perdiendo especies, la desertificación en Andalucía gana terreno y las consecuencias en la salud son cada vez mayores".

Ha destacado que "por fortuna, ante esta situación cada vez mas gente está levantando la voz y exigiendo medidas concretas a nivel mundial, nacional y local para poner freno a una crisis que aún es reversible, siendo la juventud quien se ha puesto en marcha para decir que 'No hay planeta B' y que si no se toman medidas urgentes no habrá futuro".

Macías también ha señalado que "por el futuro de las que vienen detrás, por la madre naturaleza y por responsabilidad debemos de tomar medidas urgentes desde todas las esferas políticas e institucionales, no valen las políticas de gestos, hay que hacer políticas verdes de calado, que velen por el bien común y no por el de unos pocos".