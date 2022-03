Adjudican por cinco años la cafetería del Museo Ruso de Málaga la mañana que anuncian que no se renovará la colección

La misma mañana que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, anunciaba que la colección del Museo Ruso no se renovaría pese a que este seguiría abierto la Junta de Gobierno de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y Equipamientos Museísticos y Culturales adjudicaba la concesión demanial de la cafetería-restaurante del Museo Ruso de San Petersburgo a la empresa Vitaminas del verano por los próximos cinco años. La adjudicataria fue la única empresa en presentarse al concurso y su oferta fue de 3.550 euros (IVA incluido). El pliego del concurso se anunció en noviembre del pasado año y la apertura del sobre se realizó en diciembre del mismo año.

La pinacoteca no podrá renovar su colección debido a las sanciones que se le aplican a Rusia por la invasión de Ucrania, que no permiten las transferencias económicas comprometidas por el Ayuntamiento con el Estado ruso. El acuerdo hasta 2035 firmado con el Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo prevé que se disponga de su colección de obras para que se instalen exposiciones en Málaga, por lo que el Ayuntamiento paga a dicha pinacoteca 400.000 euros anuales.

En la conversación mantenida este viernes entre el alcalde y el Ministerio de Exteriores, se aclaró que no se podrán "hacer esas transferencias" y "no cabrá la renovación de las exposiciones", aunque Guzmán Palacios, director de Relaciones Culturales del Ministerio de Exteriores le pidió al alcalde que siga abierto el Museo Ruso "porque no es bueno cortar absolutamente esa presencia y se debe mantener el mensaje de que la cultura está por encima de la barbarie".

También anunció el alcalde que devolverá la medalla Pushkin que le entregó en 2018 Vladímir Putin, presidente de Rusia, después de hablar con el embajador ruso y esperar que no afecte a la pinacoteca.