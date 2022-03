El Museo Ruso de Málaga no podrá renovar sus exposiciones actuales

El Museo Ruso de Málaga seguirá abierto pero no podrá renovar sus exposiciones actuales al no ser posibles las transferencias económicas comprometidas por el Ayuntamiento de la ciudad debido a las sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, ha anunciado este viernes el alcalde, Francisco de la Torre.

El regidor ha explicado a los periodistas que ha mantenido conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, porque se deben "coordinar las decisiones en materia de cooperación cultural en el marco de las decisiones del Gobierno español y de Europa".

El ministro le anticipó que "hay una política de contención de la colaboración cultural establecida en las reuniones a nivel europeo" y le remitió a Guzmán Palacios, director de Relaciones Culturales de ese Ministerio, según De la Torre, quien ha apostado por adoptar en este asunto "una postura racional y lógica y no tanto buscar posiciones de postureo personal", en alusión a las peticiones de que devuelva la medalla que le impuso Putin en 2018.

Ha recordado que el acuerdo hasta 2035 firmado con el Museo Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo prevé que se disponga de su colección de obras para que se instalen exposiciones en Málaga, por lo que el Ayuntamiento paga a dicha pinacoteca 400.000 euros anuales.

En la conversación mantenida este viernes, se ha aclarado que no se podrán "hacer esas transferencias" y "no cabrá la renovación de las exposiciones", aunque Palacios le ha pedido que siga abierto el Museo Ruso "porque no es bueno cortar absolutamente esa presencia y se debe mantener el mensaje de que la cultura está por encima de la barbarie".

Sobre la Medalla Pushkin que le concedió Putin, el alcalde ha señalado que hasta ahora no ha podido hablar con el embajador ruso en España, Yuri Korchagin, que debe estar "agobiado de trabajo y de llamadas en una situación tan difícil y compleja".

De la Torre espera que el embajador "entienda que la devolución o puesta a disposición de la Medalla, en la que él intervino" como "reconocimiento a lo hecho desde Málaga en cuanto a la cultura y el arte ruso", no tendrá "ningún efecto en la continuidad del museo", que deberá permanecer "hibernado".

"Nunca he querido retener la Medalla en el plano personal, porque me importan un bledo las medallas", ha subrayado el alcalde, que ha resaltado su "planteamiento de hacer algo bueno para la ciudad, que es el Museo, y lo mejor para la ciudad en esta situación difícil".

Al preguntársele por las palabras de Juanma Moreno o Juan Marín sobre la devolución de la Medalla, De la Torre ha afirmado que "hay un excesivo postureo en las declaraciones de los últimos días".

"De una foto de 2018 se quiere construir todo un discurso de postureo por parte de quienes lo han construido, pero no aludo a nadie en concreto", ha aclarado el regidor, que sobre las palabras de Moreno acerca de esa foto ha señalado que "hay una gran cantidad de fotos de Putin con autoridades de muchos países", por lo que "debe de ser un malentendido de la forma de decirlo" y no tiene "nada que comentar".