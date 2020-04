Aitana y Bisbal cumplen los sueños de la joven malagueña Ana

Días atrás Ana Gómez Lara, una joven malagueña de 11 años, dejaba boquiabierto a David Bisbal con la interpretación de su nueva canción Si tú la quieres. La pequeña participaba en el reto que proponían tanto el almeriense como Aitana Ocaña, la otra artista con la que comparte el single y culpable, en parte, de que Ana se atreviera a mostrar su voz y ese timbre que pellizca el estómago. Pero este confinamiento tiene duende, despierta historias y crea vínculos inesperados como el de la malagueña, Bisbal y Aitana.

Si la respuesta de David Bisbal, que compartió el vídeo de Ana en las redes, creó revuelo en el domicilio de los Gómez Lara, más alboroto generó la de Aitana. "Ana, qué precioso cantas y qué preciosa eres", escribía en sus redes sociales la artista catalana, que compartía una vez más el vídeo de la malagueña invitando a todos sus seguidores (2,3 millones) a que escucharan a la joven: "Tenéis que ver este vídeo".

"¡Por fin me ha visto!", gritaba la pequeña Ana cuando se enteró que Aitana había compartido su vídeo en su perfil de Instagram. Habían pasado ya las 11 de la noche, cuenta Pepe, su padre, cuando avisaron a la pequeña que la artista le había respondido: "No paraba de gritar y dar saltos. '¡Por fin me ha visto, por fin me ha visto!', gritaba y no paraba de decir 'lo guay' que era. Estaba súper contenta". Y es que la respuesta de la artista se demoró casi una semana. Tenía en vilo a la pequeña.

Y es que el sueño de Ana, como anunciaba ella misma antes de cantar Si tú la quieres, era conocer algún día a Aitana. Y oye, que la artista se pare en su vídeo entre los miles que seguro le habrán hecho llegar, es un paso importante para hacer realidad su deseo de poder conocerla, saludarla y abrazarla en persona. Pero si aquí se inicia un vínculo, el que se solidifica estos días es el que se creó con David Bisbal.

En su segundo vídeo interpreta 'Mi princesa'

El vídeo que compartió Bisbal de la canción de Ana se acerca ya al millón de reproducciones y roza los 9.000 comentarios. Son infinidad las muestras de cariño que a raíz de este gesto del almeriense le han llegado a Ana estos días, que no da crédito a cómo está viviendo este confinamiento. La joven quiso agradecer el trato y apoyo de Bisbal de la mejor forma que sabe, cantando. La joven le hizo llegar al artista un segundo vídeo, éste completamente dedicado para él interpretando una de sus canciones favoritas, Mi princesa: "Hola David. Quería darte las gracias por compartir mi vídeo. Como agradecimiento te dedico un cachito de una canción que sé que a ti te encanta. Espero que te guste, va por ti".

"Mi amiga Ana Gómez de Málaga", escribía una vez más Bisbal en sus redes sociales compartiendo este segundo vídeo de la malagueña, dejando bien claro ese vínculo ya asentado entre ambos, es una "amiga" más: "¿Pero se puede ser más bonica? Tú si que eres una princesa". De nuevo, la repercusión y el cariño hacia la joven Ana se han hecho notar ya que se aproxima también hacia las 500.000 reproducciones y cuenta con más de 4.000 mensajes.

"Ana no se lo cree. Ni ella y nosotros tampoco. Nadie se cree la repercusión que ha tenido estos días sus canciones. Mucha gente nos está llamado a la casa para preguntarnos por ella. Le estamos muy agradecidos a Bisbal", cuenta al otro lado del teléfono su padre, que reconoce que "era el primer vídeo que subía a las redes". "Ella cantaba aquí en la casa. Los vídeos que le grabábamos se quedaban para nosotros, en familia", reconoce Pepe, que afirma que muchos de los que les han llamado le preguntan en qué academia de canto está su hija. Él ríe y reflexiona ante la revolución estos días de Anam concluyendo: "Lo más bonito es que ella lo disfrute y lo pase bien. Lo demás da igual".