El brillo en la voz y la ternura con la que canta Ana Gómez Lara, una joven malagueña de 11 años, tiene enloquecida a las redes sociales y a David Bisbal. El almeriense, una de las grandes voces latinas del panorama, quedó prendado al escuchar interpretar a Ana su canción Si tú la quieres, el último single del artista que canta en compañía de Aitana Ocaña, uno de los talentos que produjo Operación Triunfo recientemente y a la que sueña con conocer la protagonista de esta historia.

Todo empieza, cómo no, en las redes sociales. La pareja de artistas promocionaban su canción en estos días de confinamiento en sus diversas plataformas con el reto #situlaquiereschallenge, una propuesta para todo aquel que quisiese cantar un pedazo de la canción en sus perfiles. El reto caló y pronto fueron muchos los que se animaron a compartir parte de la letra del tema, con un mensaje más que positivo y un videoclip marcado por el #quédateencasa.

"Hola Aitana, me llamo Ana y soy de Málaga. Tengo 11 años. Estoy encantadísima de hacer este challenge y mi sueño es algún día llegar a conocerte. Un beso, va por ti", arrancaba la malagueña en el vídeo en el que interpretaba desde el sofá de su casa la canción Si tú la quieres y se unía al reto con el que rápidamente se extendería por las redes por el brillo de su voz, llena de ternura y sentimiento. El vídeo llegó hasta el móvil de David Bisbal, que le dejaba un bonito mensaje: "Precioso, precioso. Estoy seguro de que vas a cumplir tu sueño y conocerás pronto a Aitana".

El artista almeriense, más allá de su comentario, compartía un día después en su perfil de Instagram el challenge de Ana con un mensaje mucho más "enternecedor" que el primero. "¡Me encanta esta niña! Su nombre es Ana, es de Málaga", iniciaba Bisbal, que expresaba lo que sintió cuando vio por primera vez a la joven malagueña cantar: "Cuando vi este vídeo me pareció enternecedor por el deseo de Ana de conocer a su ídolo, mi compañera Aitana. Pero cuando escuché su voz me sorprendió. ¡Qué bonita eres Ana! Mandémosle entre todos un beso muy fuerte para que siga cantando y ojalá que algún día pueda cumplir su sueño que no me cabe la menor duda de que así será".

El vídeo compartido por el artista cuenta ya con más de 700.000 reproducciones en Instagram y casi 7.000 comentarios. Otros personajes públicos como las cantantes Ángela Aguilar, Rosa López o las malacitanas Nuria Fergó o Noelia Franco también han dejado sus mensajes de asombro y cariño con la voz de Ana, también otros como el futbolista Jordi Alba o la presentadora Anne Igartiburu que decía estar "emocionada" con la malagueña. De momento, Aitana aún no ha reaccionado a la voz de Ana.

Revolución en la familia Gómez Lara

La multitud de muestras de cariño que están llegando a Ana tras la difusión del vídeo por parte de David Bisbal ha generado toda una revolución entre las paredes de la familia Gómez Lara. Pepe y Belén son los padres de la joven malagueña que cuentan cómo sucedió todo: "Una vecina nos comentó que Aitana y Bisbal había hecho un challenge de su nueva canción. Se le dijimos a la niña y ella encantada de hacerlo. Grabamos el vídeo pero nosotros no tenemos ni idea de redes sociales. Se lo mandamos a su prima para que ella lo subiera y a los 10 o 15 minutos Bisbal ya había escrito que le encantaba. A partir de ahí, una pasada".

El vídeo que compartió Bisbal en su perfil oficial está lleno de mensajes que mencionan a Aitana, a la espera de que esta responda a Ana. "Lo primero que ha hecho al levantarse es preguntar si Aitana le ha respondido", confiesan los padres de la joven artista, muy ilusionada por el calor que está recibiendo su interpretación de la canción.

"Desde pequeñita le gusta cantar. Apenas empezaba a andar y ya cantaba. Sus abuelas le cantaba chascarrillos de pequeña", recuerda Pepe, su padre, que reconoce que cuando a Ana le gusta una canción, no para de intentarlo hasta que le sale bien: "Lo hace todo de oído, no da clases de canto. La música le encanta y es una perfeccionista con todo, en el colegio igual. Si no le sale como ella quiere no para hasta lograrlo". La pequeña Ana sigue a la espera de que su artista favorita le responda y pueda cumplir su sueño cuando acabe el confinamiento. Aitana aún no ha tomado partida en esta historia, pero seguro que hará un esfuerzo para sacar una sonrisa a la malagueña. De artista a artista.