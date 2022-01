Alcaldes del PSOE en Málaga denuncian la situación "dramática" de la sanidad

Un total de 53 alcaldes del PSOE en la provincia de Málaga han suscrito este martes un manifiesto en defensa de la sanidad pública andaluza en el que denuncian la situación "dramática" actual debido a la "mala gestión" del gobierno de la Junta.

El secretario provincial del PSOE en Málaga, Daniel Pérez, ha resaltado que, "a diferencia de 2008, cuando en la crisis económica el PP recortó fondos a las comunidades autónomas por más de 3.000 millones de euros", ahora en la pandemia el Gobierno central "ha transferido más de 3.000 millones solo en materia sanitaria a Andalucía".

"No entendemos cómo la Junta, en lugar de ejecutar el presupuesto, genera un superávit por ser incapaz de gastar los fondos del Gobierno, ha despedido a 8.000 sanitarios en diciembre y pone en riesgo otros 12.000 contratos de profesionales sanitarios que finalizan en marzo", ha añadido el dirigente socialista.

Ha lamentado que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, esté "ausente y escondido" y sea "incapaz de acercarse a un centro de salud para conocer la realidad" y comprobar "las colas de la vergüenza" ante estos centros.

Para Pérez, el "responsable político" de esta situación es Juanma Moreno, y si el gobierno andaluz no puede mejorarla Aguirre "no puede estar un minuto más en la Consejería" y debe "dimitir por incapacidad manifiesta, mala gestión y por no estar a la altura".

Ha reclamado "recuperar la presencialidad" en la atención primaria, que es "la puerta de entrada al sistema sanitario público" en Andalucía.

También ha exigido un "plan de choque" para la sanidad mediante una modificación presupuestaria para la que el PSOE "tiende la mano" a Moreno, después de que este haya prorrogado los presupuestos porque Vox le ha "dado la espalda".

Por su parte, el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, ha pedido a la Junta "que escuche a la ciudadanía y acepte la mano tendida del PSOE para un pacto por una sanidad pública fuerte, potente y que dé respuesta a los ciudadanos".

Pablo Crespillo, alcalde de Salares, un municipio de menos de doscientos habitantes, ha denunciado que solo tienen médico "un día a la semana, y en verano y las fiestas, cada quince días", pese a tener una población con numerosas personas mayores.

"A los políticos se les llena la boca al hablar de luchar contra la despoblación, pero no tenemos pediatra en los pueblos pequeños, y cuando llamamos por teléfono a Salud Responde los mandan a urgencias", ha resaltado Crespillo, que ha añadido que "si luchamos contra la despoblación, lo primero es una sanidad fuerte, y ser de un pueblo pequeño no significa ser de segunda clase".