Alcaldes de la comarca piden urgencias pediátricas en el Hospital del Guadalhorce

El Hospital del Guadalhorce da asistencia a trece municipios que suman una población de más de 100.000 personas. Entre ellas, miles de niños. Sin embargo, el centro sanitario carece de Urgencias pediátricas. Una realidad que se añade al hecho de que en muchos pueblos del entorno que cubre, el centro de salud se cierra a las 15:00 hasta el día siguiente a las 8:00.

Por ello, alcaldes de la comarca han levantado la voz para que se incorpore Pediatría al área de Urgencias. “Es una barbaridad que el hospital no cuente con esta especialidad con todos los niños que viven en la zona”, opina Jorge Gallardo, regidor de Cártama, el municipio en el que está enclavado el centro sanitario. Recuerda además, que en las localidades más pequeñas, ni siquiera hay pediatras todos los días en el centro de salud.

Según Gallardo, el plan funcional que se trazó antes de su apertura en 2016 preveía nueve consultas de Urgencias, una de ellas de Pediatría. Sin embargo, luego no se ha incorporado la especialidad y muchos niños tienen que ser trasladados al Materno.

El alcalde de Álora, Francisco Martínez, también reivindica que el hospital cartameño sume la especialidad pediátrica a sus Urgencias. “Al no contar con esta asistencia, lo más cercano es irse a Málaga”, señala.

Algunos ayuntamientos ya han empezado a mover ficha. El de Cártama aprobó en noviembre pasado una moción del Grupo Municipal Socialista para que las Urgencias incorporen asistencia pediátrica. El texto fue adoptado por unanimidad de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox.

La moción recuerda que el hospital se puso en marcha de forma parcial, precisamente en el verano de 2016 con la apertura de las Urgencias, aunque sin Pediatría. El documento aprobado por el Pleno resalta que la puesta en marcha del hospital supuso “una mejora importante” para la comarca del Guadalhorce, además de un motor de desarrollo económico. Sin embargo, recuerda que el centro sanitario “no cuenta con servicios médicos de Pediatría, ni de Urgencias para los menores, aún siendo uno de los más demandados por la ciudadanía”.

Tras reclamar la incorporación de Pediatría a las Urgencias, la moción argumenta que ello evitaría que los ciudadanos del Guadalhorce tuvieran que desplazarse a Málaga con sus hijos para ser atendidos en el Materno y a la vez descongestionaría las urgencias de este hospital.

La propia moción recuerda también que la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, comprometió en junio de 2022 que el Hospital del Guadalhorce sumaría Pediatría a su cobertura asistencial, una especialidad que –según dijo entonces– también se incorporaría progresivamente al área de Urgencias.

Según el alcalde de Cártama, entre las medidas conjuntas que se proponen para impulsar la reivindicación, se cuenta la de aprobar mociones similares a la acordada por su Ayuntamiento en otros de la comarca a fin de exigir a la Junta de Andalucía la incorporación de Pediatría a las Urgencias del Hospital del Valle del Guadalhorce.

Ante la reivindicación de los alcaldes, la Delegación de Salud recuerda que “la cartera de servicios del Hospital Valle del Guadalhorce no incluye las urgencias pediátricas” y que cuanto estas casos se presentan, “son atendidos de forma conveniente en el Universitario Virgen de la Victoria”, complejo sanitario al que pertenece. No obstante, hay muchos padres que, como tienen que trasladarse a Málaga, optan ya por el Materno Infantil.

Piden que se cubran todas las plazas en Primaria y por pediatras

La Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (AndAPap) no cree necesario que el Hospital del Guadalhorce deba tener Urgencias Pediátricas, como reclaman los alcaldes de la comarca. “No tiene sentido; es como pedir un aeropuerto en todas las ciudades”, opina la vicepresidenta de la organización, Leonor Quesada.

No obstante, reivindica: “Primero, que todas las plazas de Pediatría en los centros de salud estén cubiertas”, porque no todas lo están. Y “segundo, que estén cubiertas por pediatras”, ya que en la actualidad, sobre todo en los pueblos, muchas veces son ocupadas por facultativos de familia ante la falta de especialistas en Pediatría. Según Quesada, si en Atención Primaria todas las plazas de pediatras estuvieran cubiertas y todas por estos especialistas, la mayoría de los niños no tendrían que acabar en las Urgencias de los hospitales.

Desde hace casi dos décadas, estos profesionales vienen advirtiendo que casi un tercio de los menores son asistidos por facultativos que no tienen la especialidad debido al déficit de pediatras. Una realidad que se acentúa en las zonas rurales. Por ello, denuncian la falta de equidad en función del territorio en el que vivan los niños, por lo que los profesionales demandan medidas para incentivar las zonas de difícil cobertura.

Exigen otro médico de Urgencias en Álora

Las Urgencias del centro de salud de Álora dan cobertura por la tarde y la noche a este municipio, así como también a Ardales y Carratraca. En ese área se incluyen además El Chorro y el Caminito del Rey, cuyo desarrollo turístico da lugar también a más demanda asistencial.

“Estos municipios suman una población de 20.000 habitantes. Las instalaciones del centro de salud están muy bien. Pero a partir de las 15:00, si el equipo de Urgencias tiene que salir a atender un caso, en el centro de salud se queda sólo el conserje”, explica el alcalde perote, Francisco Martínez.

Por eso, el regidor reclama un segundo equipo de Urgencias. Así, cuando el primero –dotado con ambulancia, médico y enfermero– tiene que salir a asistir a un paciente, el centro de salud no se quedaría descubierto. “Es una reivindicación histórica”, precisa Martínez.

El alcalde asegura que con los alrededor de 20.000 habitantes que suma la zona de referencia del ambulatorio, rara es la tarde o la noche en la que el equipo de Urgencias no tiene que salir a realizar alguna asistencia. En resumen, que es una excepción que de 15:00 a 8:00 alguien acuda por una urgencia al centro de salud y encuentre allí a profesionales para atenderle.