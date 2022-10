Amenazas e intento de agresión contra una médico de un centro de salud de Málaga capital

Una facultativa de un centro de salud de Málaga capital ha recibido amenazas y ha sufrido un intento de agresión en la mañana de este viernes. Según ha informado el Colegio de Médicos a través de su cuenta de Twitter, la Policía se ha personado de inmediato en el lugar tras ser alertada por los profesionales.

Por el momento se desconocen más detalles de lo sucedido, pero la entidad profesional ha indicado que el juicio rápido podría celebrarse este sábado. Tras los hechos, la médico llamó al Teléfono de Atención Urgente de la institución. La profesional es asistida por la Asesoría Jurídica del Colegio, a través de la letrada Gracia María González.

El año pasado se registraron en los centros sanitarios de la provincia de Málaga, entre todas las categorías, 187 agresiones. De ellas, 26 fueron a médicos. Pero de esta cifra, sólo 10 facultativos pusieron una denuncia, según la información que facilitó la institución en una rueda de prensa el pasado mes de marzo con motivo del Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario. Es decir, que casi el 62% de los médicos atacados física o verbalmente no denunciaron. “Animamos a los profesionales a denunciar las agresiones porque las estadísticas sólo son la punta del iceberg. Hay que denunciar para erradicarlas”, instó entonces el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro. Miedo, vergüenza, tristeza e incluso la reticencia a afrontar los trámites que supone una denuncia llevan a casi dos tercios de los facultativos a no interponerla nunca.

Muchos médicos lamentan que se haya pasado de los aplausos a las agresiones; de ser "héroes a villanos". Recuerdan, además, que el facultativo no es el responsable de las listas de espera, de que un medicamento no se pueda recetar porque no está financiado o del retraso en las derivaciones al especialista. Insisten en que "el médico es el que da la cara, pero no es el responsable”.