Andalucia Big Festival: Decenas de personas siguen sin recibir el reembolso de sus entradas

Más de dos meses después del Andalucia Big Festival, propiedad de la marca Mad Cool, decenas de personas que solicitaron la devolución de sus entradas denuncia que la organización sigue sin reembolsarles el dinero. La organización, con una subvención recibida por parte de la Junta de 4,3 millones de euros, debe devolver unas cantidades que oscilan desde 125 euros por el abono más simple hasta los 1.000 en entradas VIP por las tres jornadas completas. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el festival para conocer el motivo de esta tardanza y cuándo cumplirían con las reclamaciones de los usuarios, pero no ha recibido respuesta.

Muchos consumidores presentaron sus solicitudes desde el día 11 agosto, fecha en la que la banda protagonista de cartel Rage Against the Machine se cayera del cartel debido a una incidencia médica del cantante Zack de la Rocha. "Compramos dos entradas mi marido y yo cuando salieron a la venta el primer día, a principios de abril, que estaban los abonos más baratos por ser los primeros días", comenta Livia, una de las perjudicadas.

Tras ello, el festival no permitió remitir ningún tipo de devolución hasta el momento que se anunciaran los recambios en la programación el 28 de agosto. Al día siguiente, la organización anunció que podían pedir el dinero a través del correo electrónico, pero no se recibiría la cantidad hasta 15 días después de acabar el evento, incumpliendo la normativa sobre consumidores. "Ellos no publicaron nada hasta que una de las asociaciones de consumidores dijo que era ilegal que te tuvieras que enterar a través de la red", explica Livia. "Tenían que enviar un correo a cada uno señalando un cambio sustancial en la programación y el derecho a la devolución", añade.

A mediados de septiembre y sin recibir todavía el reembolso, Livia y su marido decidieron poner una reclamación a través de un formulario de la página Festicket. "En el primer día solo se podía comprar con esa, después fueron otras. No nos llegó ninguna respuesta ni confirmación de llegada del mensaje", afirma la mujer.

Sin haberse notificado oficialmente por parte del festival, esta ticketera de procedencia inglesa presentó hace un mes un "aviso de inicio de moratoria", revelándose unas deudas por parte de la empresa de 27 millones de euros. "Sólo vinieron a decir que estaban teniendo problemas con Festicket, pero garantizaban que lo devolverían", dice Livia.

Todavía sin noticias, ella y su pareja denunciaron al Ayuntamiento y a la Junta sobre la inacción de la empresa, a lo cual ésta les decía que se debía tener constancia de haber escrito un correo al sitio y posteriormente tener una contestación negativa por parte del festival, pero al no llegarle nada, no podía dar ningún tipo de recibo. Justamente hace unos días, la organización contactó con ella señalando que ellos no iban a devolver nada y que el reembolso era responsabilidad de la pasarela de entrada. Afirmación que contradice con los mensajes remitidos durante este tiempo.

"Si tú miras la página web en las condiciones del cliente se señala que la organización es la responsable de dar el dinero ante la suspensión o cambio sustancial en su evento", dice Livia. A pesar de este problema de liquidez, el festival generó un impacto económico de unos 25 millones de euros: "Que no puedan devolver el dinero a personas que en tiempo y forma lo habían solicitado...se quieren quitar el marrón, creían que les iba a funcionar porque pensaban que eran poca gente".

En una situación parecida, Cristina y su pareja se adelantaron a comprar un abono completo de 3 días, pagando 275 euros con gastos de envío incluidos, también través de la plataforma Festicket. Al solicitar la devolución por el cambio en la programación, la compañía les garantizaba devolver la cantidad excepto el envío que se quedaba la ticketera. "Nos devolvían entonces 250 euros. El mismo día lo hicimos y aparte de recibir la confirmación de devolución por parte de Festicket pues compramos otro abono para disfrutar de solo un día", afirma Cristina.

En la misma condición, el festival les prometía devolver el dinero posterior a los 15 días, pero esa promesa no se ha materializado. Sólo a dos personas que se tenga constancia se les ha reembolsado directamente, enviando una captura de cómo les llegó el dinero desde el correo. Mientras espera emprender acciones legales, ya ha reclamado a su banco esa cantidad por servicio no prestado, aunque ese dinero no deje de ser provisional. "Ahora van a reclamarles a ellos, mejor un banco que no una persona individual", señala.

De la misma forma, Francisco Javier compró las entradas por 3 días y pidió la devolución, aunque compró el abono del último día para ir a uno de los conciertos que le interesaban. "Es verdad que me equivoqué en la entrada y presenté la de los 3 días, me di cuenta al instante y pudieron cambiarme la pulsera", explica. "Mi error fue no quedarme con un justificante, me confié un poco". En este caso, Francisco obtuvo los abonos por dos plataformas distintas: la primera fue Festicket, ya que era la única en los primeros días, y la otra Enterticket. "Si me llegaron a contestar, después les envié los pdf de las entradas, pero ahí ya no me respondieron", detalla Francisco.

Esta polémica se suma a las tantas que ha sufrido la compañía Mad Cool durante y posterior a la realización de sus eventos. En una de las primeras ediciones, un problema informático provocó un atasco en la entrada al evento que hizo que algunos se tuvieran que esperar hasta dos horas y media para entrar, obligando a la Policía antidisturbios a intervenir. Sin olvidar la falta de agua potable en sus baños y la prohibición de botellas de más de 50cl, así como la entrada de cualquier alimento exterior al recinto, cuya medida fue denunciada por la organización de consumidores Facua.